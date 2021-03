Logistica e trasporto incrociano le braccia

Dopo lo sciopero Amazon del 22 marzo, per la logistica e il trasporto merci si profila un nuovo stop. Stavolta di tutto il settore, che si fermerà per protestare contro l’impasse della trattativa sul rinnovo del contratto nazionale. Deciso dalle segreterie nazionali dei sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti dopo il brusco stop del tavolo con le parti datoriali, lo sciopero è stato proclamato per l’intera giornata di lunedì 29 marzo per tutte le imprese cui si applica il contratto logistica, trasporto merci e spedizioni, estese a 48 ore, e quindi all’intera giornata di martedì 30 marzo, per le imprese di autotrasporto non soggette alla legge 146/90 sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi essenziali (ad esempio trasporto carburanti destinati alle reti pubbliche, medicinali, latte, alimenti di prima necessità, animali vivi, che vanno in ogni caso garantiti).



­– spiegano i segretari regionali– se le associazioni di categoria non manifesteranno una concreta apertiura verso le rivendicazioni in primis economiche avanzate dai sindacati, che chiedono il giusto riconoscimento del grande impegno prestato dai lavoratori in questa lunga fase di emergenza Covid., supportare il manifatturiero e soprattutto la continua crescita dell’e-commerce. Chiediamo segnali tangibili ­– proseguono i segretari – non soltanto in termini di salario, ma anche di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, in un settore caratterizzato da forte precarietà, da un diffuso dumping contrattuale e da livelli retributivi troppo bassi, anche a fronte di, da un altissimo ricorso al lavoro prefestivo e festivo e dal mancato riconoscimento degli straordinari".Fenomeni, quelli descritti dal sindacato, che riguardano aziende più e meno strutturate, in un comparto dove il ricorso alle esternalizzazioni e alla subcommittenza è la regola sia nella gestione dei magazzini che nei servizi di trasporto., in molti casi un vero e proprio dumping che sfugge a regole e controlli. Cresce inoltre, anche su spinta delle aziende, il numero di “padroncini”, titolari di contratti di lavoro autonomo spesso con clausole capestro per orari e condizioni economiche. Da qui, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle condizioni di lavoro e del rispetto dei diritti contrattuali in un settore sempre più importante nella nostra realtà economica e sociale.