Lorena Russian guida Donne impresa Fvg

Lorena Russian è la nuova presidente regionale di Donne Impresa di Coldiretti Fvg. Co-titolare di una impresa multifunzionale di orto-frutta, cereali, viticola in conversione bio (azienda agricola Blasizza Paolo di Moraro), Russian guiderà per i prossimi tre anni il movimento.

"Sono onorata di rappresentare questa grande organizzazione – le sue prime parole dopo la nomina –. Per me è un ruolo di grande responsabilità che porterò avanti con un lavoro di squadra e soprattutto con grande entusiasmo. Ho al mio fianco donne di spessore che rappresentano aziende con storie e progetti importanti. Ci sono pertanto le basi per continuare a crescere nel nostro ruolo aziendale e istituzionale".

A Russian vanno gli auguri di buon lavoro del presidente regionale Michele Pavan e del direttore Danilo Merz.