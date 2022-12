Luci di Natale sulla Camera di Commercio a Udine

Da questa sera e per tutte le feste, anche il palazzo della Camera di Commercio a Udine, sulla facciata orientata verso piazza Venerio, sarà illuminato con gli auguri natalizi.

Il disegno proiettato è una sorta di nevicata che riproduce il logo della Camera e del sistema camerale italiano. "Abbiamo voluto offrire i nostri auguri ai cittadini - ha detto il presidente camerale Giovanni Da Pozzo - con un piccolo disegno di luce, per dimostrare simbolicamente la nostra vicinanza alla comunità e al mondo delle imprese, ma sempre con un occhio di riguardo al contenimento dei costi energetici, che quest'anno, in particolare, sappiamo pesare molto su famiglie e realtà produttive. È anche un piccolo segno che la Camera di Commercio c'è sempre, a fianco della città, con una presenza in termini di servizi a imprese e privati e di valorizzazione e promozione del territorio".