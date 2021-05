Luigi Pesle nel Consiglio Direttivo di Avedisco

Nel Consiglio di Amministrazione di Evergreen Life Products, l’azienda friulana che produce e commercializza integratori alimentari e prodotti a base di Olivum, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, fa il suo ingresso Fabrizio Suaria. Suaria vanta un prestigioso curriculum nel mondo della Vendita Diretta e del Network Marketing, essendo stato, negli ultimi 27 anni, Amministratore Delegato Italia e Area Manager Europa Occidentale per Amway e, in precedenza, Amministratore Delegato Italia e Vice Presidente Sud Europa per Herbalife, oltre ad aver operato a lungo in Avedisco come Vice Presidente e Consigliere.

Affiancando la famiglia Pesle, il suo ruolo sarà quello di collaborare alla definizione ed implementazione delle strategie di crescita dei fatturati a livello nazionale ed internazionale, in stretta collaborazione con il Management Aziendale e con i principali Incaricati alle Vendite.

“Conosco Evergreen Life Products da molto tempo, ne ho apprezzato i prodotti e le straordinarie potenzialità di sviluppo in Italia ed all'estero. Condivido con la famiglia Pesle gli stessi valori aziendali e la passione per il mondo della Vendita Diretta. Una nuova opportunità, che arriva dopo una serie di esperienze maturate in questo settore - ha commentato Fabrizio Suaria -. Questa azienda rappresenta per me una nuova sfida, che ho accettato di affrontare con entusiasmo e responsabilità”.

“Evergreen Life Products che ha ormai esteso il proprio business anche in Spagna, USA, Russia, Austria e numerosi paesi in Europa, come Francia, Romania, Bulgaria e Germania, registra un trend positivo di crescita, risultato del continuo rinnovamento del proprio portfolio prodotti, nonché dell’attivazione di nuove modalità digitali, per l’incontro e per la formazione on line della propria rete commerciale", ha aggiunto Suaria.

Tra le novità, c’è anche l’elezione di Luigi Pesle, Vice Presidente dell’azienda friulana, nel Consiglio Direttivo di Avedisco, la prima Associazione in Italia che rappresenta le principali aziende di Vendita Diretta. “Il mio approccio in Avedisco sarà orientato al contributo di idee innovative per lo sviluppo competitivo di questo settore. Ringrazio sin d’ora il presidente Giovanni Paolino e tutte le aziende associate che hanno scelto di darmi fiducia - ha detto Luigi Pesle -. Il momento che stiamo vivendo ha contribuito a sviluppare una rinnovata cultura, anche digitale, della vendita diretta, che è diventata sempre di più un’opportunità professionale: l’evoluzione contemporanea del lavoro flessibile. Digitalizzazione e formazione sono le carte vincenti per dare ulteriore linfa alla valorizzazione del ruolo degli Incaricati di Vendita, ‘partner’ strategici, per lo sviluppo commerciale delle nostre aziende”.