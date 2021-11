Luigino Pozzo all'università parla di post globalizzazione

Luigino Pozzo, fondatore e presidente del Gruppo Pmp di Coseano, ha incontrato gli studenti del dipartimento di Economia dell’Università di Udine presso l’auditorium della sede di Pordenone. L’imprenditore ha così raccontato la sua esperienza imprenditoriale e descritto gli inizi di Pmp e il percorso che l’ha portato a guidare oggi un gruppo internazionale che conta 1.100 dipendenti e 160 milioni di euro di fatturato, previsto in crescita nei prossimi tre anni fino ad arrivare a 300 milioni.

Pozzo con gli studenti si è soffermato sull’importanza della formazione come strumento essenziale di innovazione e di crescita culturale, elementi indispensabili per il successo delle imprese ma anche per lo sviluppo della società e del territorio. Centrale, soprattutto in questo momento storico, è il ruolo delle istituzioni formative: “lo sviluppo futuro dipenderà principalmente dalla capacità di innovare attraverso una formazione sempre più specialistica con una stretta collaborazione tra la scuola e l’industria”, ha affermato Pozzo.

Nel corso della presentazione si è parlato anche della post globalizzazione, del passaggio cioè da un contesto globale di grande apertura e interscambio tra Paesi a uno in cui, pur mantenendo relazioni globali, si recupera una dimensione ‘locale’, per noi cioè europea, per prevenire le conseguenze che crisi geopolitiche in alcune aree del mondo possono avere sull’attività delle imprese.

Per gli studenti è stata un’importante occasione per conoscere una esperienza imprenditoriale con forti radici friulane, ma dimensione e successo internazionali e per riflettere su tematiche cruciali per il futuro di tutti, individui, società e imprese.