Lunedì focus sulle politiche attive del lavoro

"Nuove opportunità per le politiche attive del lavoro" è il focus del convegno in programma lunedì 13 marzo alla MIB Trieste School of Management, in Largo Caduti di Nasiriya 1 a Trieste, il Convegno organizzato da IalFvg e CislFvg.

L'incontro – riferisce lo Ial - rappresenta un'importante occasione di confronto e dibattito sui temi del lavoro e della formazione professionale, in un'ottica di sviluppo sostenibile per la regione Friuli Venezia Giulia.

Il programma prevede di interventi di Nicola Manfren, Direttore Centrale Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione FVG, Gabriele Desimone, Direttore Generale dello IAL FVG, Roberta Giani, direttrice de Il Piccolo, Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, Michelangelo Agrusti, Presidente dell'Associazione Industriali Alto Adriatico, Stefano Mastrovincenzo, Presidente di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Nazionale, Alberto Monticco, Segretario Generale dell'Unione sindacale regionale CISL FVG e Giulio Romani, Segretario Nazionale CISL con delega al Ministero del Lavoro, al quale sono affidate le conclusioni.