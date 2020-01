M-Cube, 2019 in forte crescita

M-Cube, azienda leader nei servizi di digital engagement dedicati al retail, chiude il 2019 con un bilancio nettamente positivo, con la finalizzazione di quattro acquisizioni internazionali e un fatturato di fine anno di oltre 45 milioni di euro.

Strategiche le acquisizioni di competitor internazionali siglate tra la fine del 2018 e il 2019 che hanno permesso al gruppo triestino di raggiungere nell’arco di un solo anno la leadership europea del settore dell’in-store digital engagement: &Alchemy Digital in Regno Unito, il Gruppo francese Carlipa operativo in Francia e Cina e il Gruppo Storever attivo in Belgio, Francia, Germania, Spagna e Cina. In Italia, l’acquisizione della start up innovativa Stentle ha permesso a M-Cube di allargare e consolidare la propria offerta con servizi omnichannel dedicati al mondo del retail.

Inoltre, M-Cube si è impegnata ad aumentare il livello dei propri servizi sul fronte del supporto tecnico e logistico, aprendo l’European Logistic & Operation Hub a Rho, alle porte di Milano, dal quale coordinare e supportare efficacemente tutti i progetti in corso a livello globale. Con una superficie di circa 2000 mq, il nuovo centro operativo, oltre a uffici e magazzini, ospiterà un laboratorio specialistico in cui certificare le varie soluzioni prima della distribuzione worldwide e un’area dedicata al supporto tecnico, per la gestione delle programmazioni e dei test dei contenuti video trasmessi sulle piattaforme installate. Inoltre, un ampio spazio sarà riservato alla creazione di un’area espositiva, la M-Cube Showroom, in cui sarà possibile toccare le ultime tecnologie sul mercato ed in particolare le ultime soluzioni Led.

Raggiunti questi traguardi, i numeri di M-Cube sono aumentati in modo significativo: il bilancio consolidato ad anno concluso risulta di circa 45 milioni, frutto di servizi erogati a più di 400 clienti per un totale di oltre 45 mila punti vendita gestiti in più di 85 paesi.

Gli obiettivi per il nuovo anno, secondo il Ceo Manlio Romanelli, sono chiari: “La sfida del 2020 è di gestire la crescita organica prevista, anche tramite l’estensione del modello vincente di M-Cube al portafoglio clienti delle aziende acquisite, e allo stesso tempo avviare la riorganizzazione del nuovo Gruppo di 15 società omogeneizzando gli obiettivi, i processi e le piattaforme operative e ricercando le economie di scala ottenibili dalla dimensione raggiunta. Questo avverrà sia dal punto di vista di entità legali grazie a una serie di fusioni e incorporazioni, ma anche dal punto di vista funzionale per fare di M-Cube un’unica azienda e un’entità transnazionale in grado di supportare i progetti dei propri clienti direttamente dalle branch estere".