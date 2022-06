M-Cube collabora alla boutique Dolce&Gabbana Casa

M-Cube, leader nelle soluzioni di In-Store Digital Engagement, ha lavorato all’ultimo progetto Dolce&Gabbana Casa, che ha visto l’apertura delle sue prime boutique dedicate all’arredamento a Milano in Corso Venezia 7 e in Via Durini 23.

M-Cube ha collaborato alla progettazione dello store di Corso Venezia 7 e curato la realizzazione e l’installazione dell’immersive room, che ripropone i quattro temi iconici cari alla casa di moda: Leopardo, Carretto siciliano, Zebra e Blu Mediterraneo.

L’immersive room della boutique di Corso Venezia 7 propone un’innovativa esperienza per il consumatore, che ha la possibilità di immergersi completamente nel mondo e nei valori di Dolce&Gabbana grazie a immagini animate, video emozionali, trasformazioni degli elementi in scena, interattività, mondi costruiti con un mix surreale di ambientazioni e performer e caratteristiche visive ispirate alle collezioni moda.

Una custumer experience totalizzante, quindi, resa possibile anche dal sistema audio Dolby e dalle dimensioni della sala, che si compone di due ambienti molto ampi: 2,5m x 3,75m il primo, mentre 3m x 3,75m il secondo, entrambi con un’altezza di 2.5m, per un totale di ben 71,875 mq di LED installato.

“Il digitale è sempre più centrale per soddisfare le nuove esigenze di consumo e supportare i retailer nel miglioramento dei propri processi interni", commenta Leonardo Comelli, Business Director di M-Cube. "Non a caso, oggi, l’integrazione tra online e offline è imprescindibile per elevare, e rendere ancora più centrale, il concetto di custumer experience. In tal senso, quindi, gli store sono sempre più luoghi dove le emozioni devono trovare piena espressione: immersive room, mirror, touchpoint, smart table e le molteplici installazioni che troviamo nei negozi sono dispositivi molto evoluti e in grado di creare empatia e partecipazione emotiva nel consumatore. Ringrazio Dolce&Gabbana per aver scelto M-Cube come partner: l’immersive room che abbiamo realizzato è l’emblema di come il digitale possa dare vita e raffigurazione ai sentimenti”.