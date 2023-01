M-Cube cresce grazie agli investimenti del settore lusso

“Il 2022 è stato caratterizzato dal costante sviluppo dell'attività aziendale grazie agli investimenti dei brand del lusso, che rappresentano la parte più importante del nostro business, ma non solo: infatti, M-Cube si sta sempre più aprendo verso diversi settori industriali, tra cui l’automotive e siamo pertanto fiduciosi che questo trend di crescita possa rinnovarsi anche per il 2023”. Con queste parole il Presidente di M-Cube Manlio Romanelli ha commentato i risultati positivi ottenuti nell’anno appena trascorso dal Gruppo, leader europeo specializzato in soluzioni innovative e strategiche dedicate al mondo del retail.

Secondo Romanelli l’impegno di M-Cube per il 2023 dovrà focalizzarsi sull’innovazione tecnologica, essenziale per proporre nuove soluzioni e migliorare l’esperienza di acquisto dei consumatori all’interno dei punti vendita. “È necessario ripensare costantemente le modalità attraverso cui facciamo acquisti e anticipare le tendenze del futuro per essere sempre un passo avanti – precisa il Presidente di M-Cube –. Vogliamo impegnarci al massimo per creare esperienze di acquisto che tutti i clienti ricorderanno. Parallelamente, è giunto il momento per i rivenditori di dare il meglio di sé e il nostro obiettivo non può che essere quello di proporci come partner ideale per sostenere questi progetti”.

“Sebbene il 2022 sia stato impegnativo per tutte le aziende – sottolinea Manlio Romanelli – abbiamo fatto notevoli progressi in termini di crescita, registrando sviluppi entusiasmanti per il Gruppo. Prendiamo ad esempio la collaborazione con Dolce & Gabbana Casa, che ci ha permesso di progettare e installare l’immersive room del nuovo flagship store milanese della maison: abbiamo creato un’esperienza unica, immersiva e totalizzante, dando ai consumatori la possibilità di immergersi completamente nel mondo e nei valori di Dolce & Gabbana”.

Un progetto che è l'emblema di come gli strumenti digitali possano rappresentare le emozioni e di quanto sia essenziale investire nello sviluppo tecnologico: “I progressi compiuti dalla capacità tecnologica sono evidenti e ci rendono orgogliosi. Senza di essa non saremmo stati in grado di progettare e installare The Corner, il secondo LED wall esterno più grande d'Europa, presso la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi”, evidenzia Romanelli.

“Per il 2023 – conclude il Presidente di M-Cube – vogliamo essere riconosciuti, ancora di più, come partner di riferimento per i nostri clienti, supportandoli nella progettazione di strategie omnicanale efficaci. A tal proposito abbiamo perfezionato i nostri metodi di analisi dei dati, che aprono ad enormi opportunità per attrarre e fidelizzare i consumatori nei punti vendita: siamo diventati esperti in questo settore e possiamo offrire un supporto dinamico per la gestione dei contenuti audio e video, creando così esperienze d’acquisto uniche e personalizzate per i cittadini e un vantaggio competitivo tangibile per i retailer”.