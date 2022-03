M-Cube estende il suo sistema Qualità

M-Cube, leader nelle soluzioni di In-Store Digital Engagement, annuncia l’ottenimento della certificazione del sistema di gestione della qualità in relazione alle norme ISO 9001:2015, applicata a tutte le sedi europee. Nel 10° anniversario dalla prima certificazione M-Cube Italia (2012), il gruppo compie un ulteriore passo per aumentare il livello di integrazione e collaborazione in tutte le sedi europee, con l’obiettivo di migliorare l'assistenza al cliente e l'efficienza operativa. La certificazione è stata ottenuta per i servizi di progettazione, sviluppo, distribuzione e delivery di sistemi di comunicazione digitale per contenuti multimediali.

Uno standard fondamentale, che certifica il riconoscimento della corretta evoluzione del sistema qualità dell’azienda, che introduce una serie di vantaggi tra cui l’impegno dell’azienda su standard elevati per perseguire un miglioramento continuo della qualità dei propri prodotti e servizi, la capacità di analizzare e soddisfare le esigenze del cliente attraverso una maggiore flessibilità delle soluzioni e dei servizi e la garanzia di un prodotto di qualità, derivante da controlli sistematici dei processi interni.

Manlio Romanelli, Presidente di M-Cube: “L’ottenimento di questa certificazione ci rende davvero orgogliosi e premia il grande lavoro che stiamo portando avanti a livello europeo: è importante ricordare che la qualità non è un timbro ma un sistema fatto di processi che, se applicati correttamente, migliorano l'assistenza al cliente e l'efficienza operativa, due dei nostri obiettivi primari. Un ringraziamento va a tutti coloro che contribuiscono lavorando quotidianamente in azienda all'interno delle linee guida per la Qualità e che hanno permesso a M-Cube di continuare a crescere e a migliorarsi da oltre 20 anni. La certificazione accompagna il progetto di riforestazione recentemente attivato insieme a Reforest’Action, che ci ha portato a piantare già più di 1700 alberi con un obiettivo di oltre 10.000 alberi entro la fine dell’anno: la sostenibilità sia ambientale che delle risorse, dei processi e dei prodotti è uno dei nostri valori più forti, su cui stiamo lavorando in maniera continuativa su tutti i mercati.”