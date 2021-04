M-Cube realizza Spazio Lenovo

M-Cube, Gruppo italiano leader nella digitalizzazione dei punti vendita, ha curato l'installazione Led presso Spazio Lenovo, il primo concept-store di Lenovo in Europa inaugurato lo scorso settembre a Milano in Corso Giacomo Matteotti 10, a pochi passi dal Duomo: una superficie di 800 mq distribuiti su due livelli, un’eco-sistema esperienziale, culturale e sociale dedicato all'innovazione tecnologica digitale.

Lenovo, multinazionale leader nell’Information Technology con 63mila dipendenti attiva in 180 mercati nel mondo, progetta e sviluppa il portfolio di dispositivi smart più completo al mondo, guidando il processo di Intelligent Transformation e creando esperienze e opportunità̀ migliori per milioni di clienti a livello globale.

In un momento in cui, secondo i dati dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail 2020-2021 promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, il 64% delle PMI del commercio italiane ha lanciato nuove modalità di contatto e vendita, lo Spazio Lenovo diventa un luogo in cui è possibile toccare con mano l'innovazione, immergersi nei suoni e nei colori della tecnologia, partecipare a workshop ispirazionali, fare networking. M-Cube si è occupata di realizzare un’esperienza visiva d'impatto che non solo comunichi il prodotto ma trasmetta anche il carattere fortemente innovativo del brand, allo scopo di interagire con il cliente dall'esterno per condurlo all'interno dello store.

Dopo un attento studio degli spazi e delle fonti di luce, M-Cube ha installato un primo LED Wall 4000x4000 rivolto verso l'ampia area espositiva del piano terra e ben visibile dall'esterno e un secondo LED Wall a colonna (4000x500) posto tra le scale e l'ascensore, che rappresenta il portale di ingresso che guida i visitatori al piano superiore.

Al secondo livello si sviluppa l’area più vasta in cui, in fluida continuità stilistica con il LED Wall al piano inferiore, si presenta il secondo LED Wall 4000x2500 accompagnato da due schermi da 98 pollici distribuiti agli estremi dell’area, pensati per lo showcase dei prodotti Lenovo o Motorola e per le simulazioni di realtà virtuali.

L’atmosfera del Business Center viene introdotto da un secondo portale LED Wall che, all’occorrenza, introduce gli eventi o diffonde elementi visivi più in tema con l’area professionale. All’interno del Business Center è presente, infatti, un Video Wall composto da 9 monitor da 55 pollici in modalità 3x3 utilizzato per le presentazioni, supportato da un ulteriore monitor da 55 pollici posto nella parete laterale. Infine, ciascuna delle due sale meeting propone un monitor da 75 pollici a supporto degli incontri e l’intero piano è gestibile da un ulteriore rack audio&video indipendente, che contribuisce alla creazione di un ambiente ideale per una corretta comunicazione del prodotto.

“Il progetto realizzato da M-Cube per Spazio Lenovo – afferma Leonardo Comelli, Chief Marketing Officer di M-Cube - ha dimostrato ancora una volta la perfetta adeguatezza delle nostre soluzioni digitali (come i LED Wall) in contesti in cui si vuole ricreare un ambiente dinamico, caldo e accogliente che fornisca gli impulsi necessari a creare quel legame emozionale tra il consumatore e il suo brand alla base di ogni obiettivo di marketing moderno".

“Grazie al rack audio&video indipendente e alla piattaforma di gestione dei contenuti personalizzata da M-Cube – spiega Giulia Lipidi, manager di Spazio Lenovo – abbiamo totale autonomia nella creazione dell’ambiente ideale per la corretta comunicazione di prodotto e per la fruizione degli eventi di marketing. Di volta in volta, a seconda di quale esperienza ospiterà lo spazio, trasmettiamo le opportune playlist video e i contenuti emozionali anche in modalità 3D. La scelta di appoggiarci a M-Cube si è rivelata vincente fin dalla fase di progettazione– conclude Lipidi – dallo studio del passo più corretto tra i led in modo da fornire la visibilità più diffusa possibile, fino alla scelta degli spazi di installazione. Il risultato è esattamente l’impatto che ipotizzavamo in fase progettuale, oltre alla garanzia della disponibilità della tecnologia più adeguata a uno spazio che ha una connotazione soprattutto sociale".