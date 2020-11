M-Cube rivoluziona il punto vendita

M-Cube, gruppo italiano specializzato in servizi digitali per l’in-store digital engagement, ha partecipato al “Retail Transformation Summit” del Sole 24 Ore, evento dedicato alla trasformazione digitale nei punti vendita e ai nuovi scenari che si stanno delineando nel mondo del retail.

All’evento sono intervenuti Leonardo Comelli, Chief Marketing & Product Officer di M-Cube e Davide Patrini, OEM Solutions Sales Executive di Lenovo, che hanno approfondito i cambiamenti frutto della trasformazione digitale nella customer journey all'interno del punto vendita.

Filo conduttore dei lavori è stata l’omnicanalità intesa come integrazione tra negozio fisico e virtuale, e l'impatto della digital transformation sui canali fisici, che caratterizza i nuovi format distributivi e di vendita.

M-Cube, attraverso specifiche soluzioni di digital engagement, supporta le aziende nella costruzione di un percorso di customer journey che accompagni il cliente in tutti i momenti fondamentali della sua esperienza in-store, on e off line, attraverso tecnologie innovative, immagini emozionanti e contenuti dinamici e interattivi, supportati da un’ampia gamma di soluzioni e tecnologie sviluppate in base a qualsiasi esigenza.

Inoltre, attraverso la raccolta e analisi dei dati relativi alle interazioni dei clienti con l'ambiente del retail, sia fisico che digitale, permette ai brand di lavorare in maniera sempre più personalizzata al miglioramento della customer experience di ogni cliente, in qualsiasi luogo e qualsiasi momento, rendendo l’esperienza sempre più piacevole e coinvolgente.

M-Cube inoltre si è occupata delle installazioni tecnologiche dello Spazio Lenovo, il primo Concept store di Lenovo in Europa inaugurato nel settembre 2020 a Milano, per il quale ha disegnato e installato i led e i monitor di grandi dimensioni che permettono al cliente di immergersi nel mondo Lenovo e di scoprire tutte le novità sui prodotti e gli eventi in programma.

Leonardo Comelli, Chief Marketing & Product Officer di M-Cube: “Quello di oggi è un appuntamento importante nel mondo del digital retail, in cui si fa il punto su come la digital transformation stia cambiando sempre di più l’esperienza d’acquisto e su come le aziende abbiano bisogno di essere accompagnate in questo percorso con un'attenzione sempre maggiore al cliente e alla sua soddisfazione finale. Per questo siamo felici di esserci e di poter raccontare insieme al nostro partner Lenovo la nostra esperienza e le prossime frontiere che aspettano sia aziende che consumatori. Il periodo che stiamo vivendo può essere di grande fervore per quanto riguarda le nuove tecnologie e le loro applicazioni nel retail, per portare l'esperienza virtuale di vendita a un livello ancora più alto e di maggiore soddisfazione per il cliente".

Giulia Lupidi, Spazio Lenovo Manager: “Grazie alla collaborazione con M-Cube, abbiamo realizzato un luogo dove è possibile vivere l'esperienza diretta della tecnologia Lenovo in un ambiente vivace e stimolante, che consente a consumatori e clienti di scoprire i valori del nostro brand. In Spazio Lenovo, grazie a una comunicazione interamente digitale con riflessi, scritte, grandi schermi e ledwall, l'esperienza della tecnologia si realizza attraverso percorsi emozionali, esperienziali e immersivi".