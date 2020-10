M-Cube tra le Imprese Vincenti 2020

Un altro traguardo prestigioso per il Gruppo M-Cube, specializzato in servizi digitali per l’in-store digital engagement, che è stato inserito nella selezione delle Imprese Vincenti 2020 di Intesa Sanpaolo, la seconda edizione del programma che valorizza le eccellenze italiane attraverso un digital tour che tocca le principali regioni del nostro Paese.

L’edizione 2020 di Imprese Vincenti ha visto la selezione di 120 aziende, piccole e medie imprese che hanno arricchito il proprio bagaglio di esperienze con strumenti utili per rafforzare i propri percorsi di crescita e stringere nuovi rapporti in settori e territori prossimi fra loro.

La selezione ha l’obiettivo di premiare le aziende pronte a fare un “salto dimensionale”, che riflettono le tipicità del proprio territorio, e che hanno saputo crescere anche a livello internazionale investendo e perseguendo politiche virtuose sia a livello di business che di gestione delle risorse umane.

M-Cube, gruppo italiano nato nel 2001, è cresciuto negli ultimi anni a livello internazionale grazie alla finalizzazione di 5 acquisizioni negli ultimi 18 mesi (l’inglese &AlchemyDigital, la francese Carlipa, la belga Storever e le italiane Stentle e Videomobile) che hanno portato l’azienda italiana in una posizione di leadership europea.

Ed è per questi traguardi che il Gruppo italiano, nato a Trieste, ha risposto ai criteri di eccellenza che sono stati fissati da questa edizione del programma distinguendosi per investimenti, innovazione, sostenibilità, valorizzazione delle persone e delle competenze, internazionalizzazione, rapporto con il territorio e ricambio generazionale.

La presentazione delle aziende selezionate per la tappa Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige avverrà martedì 20 ottobre in Live Streaming, dalle 17.30.

“Questo riconoscimento arriva in un anno di grande difficoltà a livello globale che ha portato il tessuto imprenditoriale delle PMI italiane a confrontarsi con una crisi mai vista prima. M-Cube, come tante altre piccole medie imprese, ha saputo affrontare questo momento come una sfida, che ci ha portato a lavorare e crescere, arrivando a distinguerci sul territorio italiano ed europeo grazie a scelte coraggiose e investimenti importanti", commenta Manlio Romanelli, Group CeO di M-Cube. "Siamo pronti ad affrontare un nuovo anno ricco di novità, e ringraziamo Intesa Sanpaolo per la fiducia accordataci e per la possibilità di un ulteriore salto in avanti nello sviluppo della nostra consapevolezza imprenditoriale”.

M-Cube è l’azienda italiana leader in Europa nel retail digital engagement: attraverso un portfolio di soluzioni che vanno dalla radio in-store al digital signage, dall’interattività e applicazioni mobile fino ad innovative piattaforme di applicazioni e servizi per arricchire il negozio fisico con tutte le potenzialità del digitale, M-Cube sviluppa soluzioni digitali innovative per migliorare la capacità del Retail di servire, coinvolgere, fidelizzare e comunicare con i propri clienti.

Con sedi a Milano, Trieste, Londra e Parigi, Amsterdam, Shanghai e Hong Kong, Madrid, Bruxelles e Francoforte, una succursale operativa a New York e una consolidata rete di partner globali, M-Cube gestisce oggi oltre 400 clienti per oltre 45mila punti vendita in tutto il mondo nei settori Fashion & Luxury, Retail, Finance & Insurance, Ristorazione, GDO e Automotive.