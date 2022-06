M-Cube vince il Premio nazionale per l’Innovazione

M-Cube, leader nelle soluzioni digitali per il retail, ha vinto il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”. Il riconoscimento, giunto alla XII edizione è coordinato dalla Fondazione COTEC su concessione del Presidente della Repubblica e ogni anno rende merito alle eccellenze che operano nell’industria, nel design, nel terziario, nella Pubblica Amministrazione e nelle Università̀ e che si sono distinte per l’originalità̀ delle innovazioni sviluppate in prodotti, processi e modelli di business.

Il Presidente di M-Cube Manlio Romanelli ha ritirato il Premio assegnato “per la creazione e gestione di contenuti e per l’offerta di soluzioni tecnologiche per il retail che valorizzano l’esperienza d’acquisto del cliente nel negozio”.

La cerimonia si è tenuta ieri nell’Aula Convegni del CNR, alla presenza della Ministra dell’Università̀ e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, della Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza e del Presidente della Fondazione Luigi Nicolais.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto un premio così importante – commenta Manlio Romanelli – che riconosce il valore di M-Cube e il nostro impegno nella ricerca e innovazione. M-Cube è un’azienda che ogni giorno lavora per migliorarsi e per innovare i processi, attraverso soluzioni e idee che possano contribuire allo sviluppo aziendale e alla soddisfazione dei nostri clienti. Lavoriamo in un settore, il mondo retail, in continua evoluzione, radicalmente trasformato negli ultimi anni grazie alla crescita esponenziale delle soluzioni digitali che stanno rivoluzionando l’esperienza del cliente e i modelli di vendita, che fondono il mondo online con negozio fisico. Il nostro obiettivo resta quello di crescere e innovarci sempre: questo premio conferma che siamo sulla strada giusta. Un ringraziamento alle Istituzioni che hanno riconosciuto il valore di M-Cube”.

Il prestigioso riconoscimento incentiva, infatti, gli attori dell’innovazione a proseguire nell’attività creativa, affinché si sviluppi una cultura del cambiamento, e sensibilizza i cittadini ai temi della ricerca e dell’innovazione.

Il “Premio dei Premi”, nato nel 2008 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è conferito dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Premio consiste in un riconoscimento delle innovazioni avanzate, individuate tra quelle premiate annualmente nelle competizioni a carattere nazionale, rappresentative della vitalità del tessuto imprenditoriale italiano il cui successo, anche in ambito internazionale, è decisivo per il superamento della crisi economica provocata dalla pandemia e la realizzazione dei nuovi obiettivi che l’Unione Europea ha posto attraverso il Pnrr.