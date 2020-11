M2Test vince la StartUp Marathon

M2Test Srl, startup nata in Area Science Park nell’incubatore certificato Innovation Factory, è la vincitrice della prima edizione della StartUp Marathon, l’iniziativa a sostegno del sistema economico e di sensibilizzazione rivolta alle startup promossa da DIGITALmeet, Fondazione Comunica, UniCredit, Fastweb e Area Science Park, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durante la maratona tenutasi a Padova la scorsa settimana, si sono susseguite le 37 startup selezionate che, attraverso i video di presentazione, hanno mostrato prototipi, piattaforme, strumenti e servizi innovativi in grado di rispondere ai bisogni reali grazie all’implementazione delle nuove tecnologie: dalla blockchain utilizzata per certificare e garantire la tracciabilità dei prodotti all’intelligenza artificiale che permette la personalizzazione biometrica delle calzature; dall’analisi di big data impiegati a calcolare i prezzi ottimali di vendita alla realizzazione di device medicali ingeribili in grado di eliminare specifici batteri attraverso fototerapia intra-gastrica.

A conquistare il titolo di vincitrice della maratona è stata M2TEST srl, una start-up innovativa di Trieste che fornisce un servizio ai medici e ad altri specialisti delle malattie ossee per una valutazione più accurata del rischio di frattura grazie a BES TEST (Bone Elastic Structure Test), un test innovativo che valuta la qualità ossea a partire da una biopsia virtuale del paziente. Si basa su un’architettura client-server con cloud computing, che separa il software di imaging da quello dedicato al calcolo e alla generazione della risposta. BES TEST valuta l'elasticità e la fragilità dell'osso utile non solo al momento della diagnosi ma anche nel monitoraggio e nella prevenzione delle alterazioni a livello della struttura ossea.