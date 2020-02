Maca Engineering entra nel Gruppo Arol

Il 31 gennaio Maca Engineering Srl di San Quirino, specialista nella progettazione e costruzione di macchine per la produzione, l'assemblaggio e il taglio di capsule in alluminio e plastica, destinati principalmente ai settori del beverage e del wine & spirit, è entrata a far parte del Gruppo Arol, punto di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi di capsulatura. Arol conferma così il proprio progetto industriale e la propria strategia che ha l’obiettivo di espandere verticalmente l’offerta di macchine ad alto contenuto tecnologico per il packaging primario, volte ad assicurare i sempre più elevati standard di sicurezza richiesti a favore del consumatore finale.

“Siamo particolarmente soddisfatti di accogliere nella nostra famiglia il team di Maca Engineering, che da oltre 30 anni progetta e produce macchinari sinonimo di robustezza, precisione e affidabilità, perfettamente in linea con i nostri valori ed obiettivi”, ha commentato Alberto Cirio, amministratore delegato di Arol Spa. “Conosciamo bene le crescenti aspettative qualitative delle linee di imbottigliamento - in ogni settore merceologico e Paese del mondo - e la possibilità di aggiungere al know-how di Arol quello delle tecnologie di produzione dei tappi, così forte e radicato in Maca Engineering, risulterà in un’offerta unica nel panorama industriale, che accrescerà le competenze di entrambi, apportando un sicuro valore aggiunto ai nostri rispettivi clienti”.

“Questa collaborazione ci consentirà di accelerare nell’innovazione e nello sviluppo dei nostri prodotti e servizi, potendo contare sull’esperienza delle aziende del gruppo Arol e su un incredibile team di R&D che ha saputo cogliere appieno l’esigenza di integrazione dei macchinari nelle smart factories di ultima generazione”, ha dichiarato Andrea Marchioro, amministratore delegato di Maca Engineering.

Fondata nel 1987, Maca Engineering è specializzata nella costruzione e fornitura di macchine e linee automatiche per la produzione e l’assemblaggio di capsule e chiusure in alluminio e plastica: presse automatiche, macchine rotative di allungamento, bordatrici e inseritrici, macchine intagliatrici e impianti di assemblaggio. Il punto di forza dell’azienda, consolidato nei suoi 33 anni di attività, consiste in una forte propensione all’innovazione di macchinari sempre più affidabili, anche attraverso una costante semplificazione del loro aspetto operativo. Oggi Maca conta 40 dipendenti.