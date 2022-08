Maca Engineering raddoppia la sua presenza sul territorio

Alla presenza delle autorità e di tutti i dipendenti, ieri è stato inaugurato a San Quirino il secondo stabilimento di Maca Engineering, l’azienda specializzata nella produzione di macchine e linee automatiche per la produzione e l’assemblaggio di capsule e chiusure per contenitori e bottiglie, in alluminio e plastica.

Maca Engineering fa oggi parte del Gruppo Arol che comprende Arol Closure System (Canelli, Asti), punto di riferimento globale da oltre 40 anni nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di chiusura, di alimentazione e orientamento tappi, Unimac-Gherri (Montecchio Emilia), specialista nel riempimento e nella chiusura di contenitori in vetro con capsule twist-off, e Tirelli (Marmirolo), che progetta e produce sistemi di riempimento, chiusura ed etichettatura principalmente per l'industria cosmetica e della cura della persona e della casa.

Finora il Gruppo Arol ha installato più di 31.000 macchine in tutto il mondo, può contare su 800 specialisti in 4 stabilimenti produttivi in Italia e 11 filiali operative nel mondo. Con il nuovo stabilimento l’azienda occuperà una superficie totale di quasi 9.500 mq, di cui 1.000 destinati agli uffici e i restanti alla produzione dei componenti e al montaggio delle macchine che da San Quirino vengono spedite in tutto il mondo.

Il nuovo edificio è stato pensato in un’ottica ‘green’: uffici Open Space, organizzazione ‘Paperless’, aree produzione e uffici completamente climatizzate estate e inverno senza utilizzare fonti fossili (grazie ad impianti a pompa di calore (infatti oltre 1/3 dell’energia utile a tutta l’azienda verrà prodotta da fotovoltaico. Maca Engineering oggi occupa 46 persone ed è alla continua ricerca di nuovi talenti di estrazione tecnica e commerciale per i suoi piani di espansione commerciale in Europa e nel mondo.