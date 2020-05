Made in Friuli la carta per mascherine riciclabile

Nasce a Cordenons la carta riciclabile per mascherine anti Covid. E' una speciale carta “virostatica”, cioè per la sua natura chimica altamente sfavorevole alla sopravvivenza del Coronavirus, per realizzare mascherine protettive. A realizzare questa innovazione è la Fedrigoni, gruppo italiano leader nella fabbricazione di carte ad alto valore aggiunto per packaging, grafica ed etichette autoadesive.

Si tratta dell'evoluzione "intelligente" di una carta da filtro da banco (per la protezione dei banchi di laboratorio) che ha le proprietà dei prodotti a uso alimentare. Il prodotto è atossico, riciclabile, composto da cellulosa e fibre di cotone per essere più adattabile al volto, ma soprattutto con una natura chimica sfavorevole al Covid-19.

La nuova carta sarà particolarmente filtrante e resistente alla lavorazione, sarà commercializzata in tutto il mondo e sarà prodotta negli stabilimenti friulani del Gruppo a Cordenons, appunto. "Fedrigoni ha fatto la sua parte in piena emergenza, mantenendo operativi tutti i suoi stabilimenti e magazzini nel mondo pur nella massima sicurezza per i lavoratori – commenta Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo – e vuole mettersi al servizio del Paese anche in questa seconda fase. Sfruttando la nostra competenza tecnica, unita alla capacità di rispondere rapidamente alle nuove esigenze, abbiamo sviluppato un materiale performante, economico per gli standard che rispetta e ottimo per la produzione di mascherine, perché la sua composizione chimica lo rende sfavorevole alla sopravvivenza del virus”.

La nuova carta sarà fornita a converter, stampatori e aziende produttrici di mascherine, che le personalizzeranno e aggiungeranno gli elementi mancanti, come l’elastico riutilizzabile. Inoltre, il Gruppo Fedrigoni sta valutando di utilizzarla anche per la realizzazione degli strumenti individuali di protezione da fornire ai suoi 4.000 dipendenti, negli uffici e nei siti produttivi.

Gli stabilimenti friulani dove sarà prodotta e tagliata hanno ottenuto di recente la certificazione BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, che garantisce la conformità a elevatissimi criteri di sicurezza, gli stessi richiesti alle carte a uso alimentare.