Maker Faire guarda al futuro dei giovani del Fvg

"Eventi come Maker Faire Trieste in prospettiva possono generare grandi ricadute economiche perché, avvicinando i giovani al mondo della scienza, pongono le basi per lo sviluppo in Friuli Venezia Giulia di realtà ad alto tasso d'innovazione capaci di congiungere ricerca di base e applicata. Una caratteristica che rende il territorio regionale appetibile per le grandi multinazionali internazionali, le quali nella scelta dei territori dove investire tengono in grande considerazione la presenza e la reperibilità in loco di professionalità di alto livello".

È questo in sintesi il messaggio espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante l'inaugurazione dell'evento dedicato alle invenzioni, alla creatività e all'ingegnosità, durante il quale i maker mostrano al pubblico quanto hanno realizzato e condividono quello che hanno imparato nel farlo.

Il governatore, presente assieme all'assessore regionale alle Autonomie locali, ha evidenziato la volontà della Regione di sostenere le iniziative che avvicinano i ragazzi alla scienza e continuare a investire sulla formazione, auspicando la nascita all'interno del Porto vecchio di Trieste, anche grazie alle iniziative di recupero dell'area collegate a Esof 2020, di un'area votata a innovazione, ricerca e formazione. Un sito del genere aumenterebbe notevolmente l'attrattività del Friuli Venezia Giulia favorendo l'arrivo di giovani da tutto il mondo che sceglierebbero Trieste per studiare, crescere e anche lavorare, con ricadute positive per tutti i settori economici e benefici anche sotto il profilo occupazionale.

La Maker Faire Trieste si svolgerà, con ingresso gratuito, nella giornata di oggi e domani in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste ed è organizzata da Comune, Centro internazionale di fisica teorica, Immaginario Scientifico di Trieste e Fit/Esof 2020 con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.