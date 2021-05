Malignani e Comet, prosegue la collaborazione

Firmata la lettera d'intenti per la collaborazione tra Comet – Cluster Metalmeccanica Fvg e l'Istituto Malignani, in qualità di rappresentante del progetto europeo Talent Journey. Ad apporre la firma per il Malignani il dirigente scolastico Andrea Carletti, mentre per il Cluster il direttore Saverio Maisto.

Comet è il Cluster che raccoglie 3.800 imprese metalmeccaniche della Regione ed è un partner particolarmente prezioso per il nostro Istituto, anche per il suo coinvolgimento in altri progetti europei, che come Talent Journey, si prefiggono lo scopo di favorire la formazione di alleanze strategiche mirate alla condivisione di pratiche e tecnologie, alla definizione collettiva di aree di R&D, all'innovazione attraverso processi collaborativi.

Attraverso questa collaborazione il Cluster e il Malignani-Talent Journey si impegnano a contribuire sinergicamente allo sviluppo di risorse umane qualificate, creative e competenti, proprio come il mondo del lavoro richiede nella presente transizione in chiave Industria 4.0. Si studieranno e implementeranno attività cooperative capaci di toccare aree di cruciale interesse quali IIoT, Robotica, Data Science, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale e Green Technologies.

Inserendosi nel quadro di ampliamento della rete multiattore promossa dal progetto Talentjourney, la condivisione di intenti tra Malignani e Comet vuole dare respiro internazionale a una collaborazione che comunque vuole essere in primis di rilevanza per il territorio regionale, come hanno sottolineato entrambi i firmatari. Il cluster vuole essere “l’ambasciatore del Malignani” nelle aziende – ha detto Maisto, e il Malignani – ha evidenziato Carletti – vuole essere un attivo ed innovativo interprete delle esigenze formative espresse dalle aziende.

Conclude Saverio Maisto: “La qualità della formazione fornita dall’Istituto Malignani è riconosciuta e apprezzata dalle aziende del territorio le quali sono consapevoli che inserendo in organico un collaboratore proveniente da questa scuola possono contare su un professionista pronto a crescere e preparato per affrontare il mondo del lavoro con l’approccio giusto. Ecco quindi che Cluster Comet punta a intensificare la collaborazione con Malignani anche per mettere a servizio della metalmeccanica friulana le risorse umane idonee, capaci di contribuire alla crescita".