Maltempo, Cassa Rurale Fvg in campo

La Cassa Rurale Fvg scende in campo in aiuto dei soggetti che sono stati colpiti dalla violenta ondata di maltempo di questi giorni. A disposizione c’è un plafond di finanziamenti per sostenere le necessità finanziarie conseguenti agli eventi stessi.

Possono beneficiarne privati e aziende della zona di interesse della banca, la cui area di riferimento comprende 54 comuni nelle province di Gorizia, Udine e Trieste, con una rete commerciale che si compone di 23 sportelli. I finanziamenti proposti, della durata complessiva di quattro anni, prevedono per il primo anno la sospensione integrale del pagamento delle rate, che inizierà a decorrere dal tredicesimo mese di erogazione del prestito.

Un tanto consentirà al beneficiario di soddisfare le necessità finanziarie senza sostenere un ulteriore onere, almeno per un primo periodo. I finanziamenti prevedono inoltre la gratuità delle spese di istruttoria e l’applicazione di un tasso di interesse agevolato, con la semplificazione dell’iter amministrativo.

In particolare l’entità del danno oggetto del finanziamento sarà determinato sulla base di una autocertificazione del richiedente. Spiega il presidente della Cassa Rurale Fvg, Tiziano Portelli: “Ci è sembrato giusto e doveroso, in un momento di grande difficoltà, manifestare la nostra vicinanza in modo concreto a chi è stato colpito dagli eventi atmosferici di questi ultimi giorni. La Cassa Rurale Fvg è da sempre vicina al territorio”.