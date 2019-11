Maltempo, Civibank stanzia 10 milioni

I gravi danni provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito in questi giorni soprattutto il litorale veneto e friulano provocando seri danni all’ambiente, alle infrastrutture, alle aziende ed alle abitazioni private, hanno indotto CiviBank a intervenire con tempestività a favore delle imprese e delle famiglie con un finanziamento a tasso agevolato della durata di 12 mesi finalizzato al ripristino dei danni subiti.

Al riguardo è stato attivato un plafond di 10 milioni di euro erogabile alle aziende anche nella forma di prefinanziamento di contributi nazionali e regionali ed ai privati. Inoltre la stessa Banca presieduta da Michela Del Piero ha deliberato la sospensione delle rate di mutuo sulle abitazioni per le famiglie colpite.

Particolarmente semplificata e snella la procedura per ottenere tali agevolazioni attivabili nelle filiali di Civibank. Si tratta di un primo provvedimento che l’istituto cividalese ha inteso adottare per le immediate esigenze e che potrebbe essere esteso e ulteriormente ampliato qualora dal monitoraggio dei danni emergesse una situazione ancora più critica.

I provvedimenti rappresentano il rinnovato impegno di CiviBank nei confronti del territorio in cui opera verso il quale, anche in passato, è intervenuta efficacemente e tempestivamente durante tutti i casi di emergenza che si sono verificati.

Se si presenteranno ulteriori esigenze da parte dei comparti produttivi la Banca valuterà eventuali altri interventi finanziari di sostegno.