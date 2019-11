Maltempo, Confidi Friuli scende in campo

Confidi Friuli, verificata la gravità dei danni da maltempo per numerose imprese della regione, interviene con una importante misura di sostegno, in collaborazione con le banche convenzionate che hanno messo a disposizione plafond a tassi vantaggiosi alle aziende colpite dall’alluvione degli ultimi giorni. Si tratta di uno sconto sulle commissioni pari al 50% su finanziamenti che potranno essere coperti dalla garanzia dei Confidi fino all’80% con un massimo di 100mila euro. La finalità sarà il ripristino dei danni subiti a causa delle gravi precipitazioni.

"È una risposta che abbiamo voluto dare tempestivamente a un mondo dell’impresa colpito da un fenomeno di notevole entità, a un solo anno di distanza da un’altra, pesantissima alluvione sul territorio", commenta il presidente di Confidi Friuli Cristian Vida. "Un’iniziativa concreta che consentirà agli operatori di qualsiasi settore economico di contare su un supporto fondamentale per una pronta reazione alle avversità. Il nostro Confidi è naturalmente disponibile a fornire assistenza per la compilazione delle pratiche e assicura, oltre alla scontistica sulle commissioni, anche procedure in tempi ridotti".