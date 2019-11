Maltempo, Crédit Agricole sospende i mutui

Per far fronte agli ingenti danni causati dalla forte ondata di maltempo che ha colpito il Nord Est, Crédit Agricole FriulAdria ha avviato l’iter per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi a privati e aziende residenti nelle zone interessate dall’alluvione. Per informazioni sulle modalità operative la clientela della banca è invitata a prendere contatto con la filiale di riferimento. È intenzione dell’istituto, infatti, adottare una corsia preferenziale e dedicata ai privati e alle aziende in stato di difficoltà.

Inoltre, nell’ambito dei rapporti di partnership esistenti con le associazioni di categoria e con i consorzi di garanzia fidi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Crédit Agricole FriulAdria sta valutando apposite linee di finanziamento a condizioni agevolate e con iter accelerato a “burocrazia zero”, ovvero dietro la semplice attestazione del danno subito da imprese commerciali e famiglie. Ciò nell’ottica di offrire un aiuto concreto nella fase di emergenza.