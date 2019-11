Maltempo, UniCredit sospende i mutui

Stamane il Direttore dell’Agenzia UniCredit di Grado, Franco Zottar, ha informato l’amministrazione comunale che l’iniziativa intrapresa dal Gruppo UniCredit a Venezia a sostegno alla cittadinanza in seguito ai danni del maltempo è stata estesa anche a Grado, a favore di privati e imprese che abbiano subito danni.

“Con questa iniziativa l’istituto, che sta già svolgendo un servizio di tesoreria per il Comune di Grado – sottolinea il sindaco, Dario Raugna - dimostra la sua funzione sociale di vicinanza al territorio davvero indispensabile in questo momento difficile”.

L’iniziativa prevede che i cittadini che si trovano in condizione di difficoltà per i danni subiti dall’immobile possano richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei propri mutui per 12 mesi dalla data di presentazione della richiesta. Allo stesso modo le imprese danneggiate con sede legale/operativa in questo territorio potranno richiedere una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari.

La banca mette inoltre a disposizione la possibilità di erogare nuovo credito sul territorio tramite mutui/finanziamenti a pricing di riguardo.

La domanda di sospensione delle rate dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2019 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione che attesti il danno subito dall’immobile per il quale si richiede l’attivazione della sospensiva.