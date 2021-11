Mancano materie prime, stop all'Electrolux di Porcia

Produzione sospesa, oggi, alla Electrolux di Porcia per la mancanza di materie prime, in particolare per il mancato arrivo di schede elettroniche. Questo blocco si aggiunge allo stop previsto per l’8 novembre. Lo riferiscono le segreterie metalmeccaniche e le Rappresentanze sindacali interne.

Gli stessi rappresentanti dei lavoratori fanno sapere che la direzione aziendale di Electrolux Italia di Susegana ha comunicato oggi alle organizzazioni sindacali l'avvio di un periodo di Cassa integrazione ordinaria per tre settimane, dal 4 al 26 novembre, determinata dalla possibilità di rallentamenti di produzione connessi alle previste difficoltà di reperimento delle materie prime.

In particolare, la carenza di materiali riguarda i laminati d'acciaio e l'isocianato per le schiume isolanti. Ad appesantire il quadro ci sarebbero criticità nella gestione della logistica al porto di Trieste, anche a causa della mancanza di autotrasportatori.