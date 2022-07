Mancano ordini, Queen’s di Trieste sempre più in bilico

Da ieri rimbalza la notizia di un’anticipazione rispetto alla chiusura delle produzioni nello stabilimento Queen’s (ex Principe) di San Dorligo della Valle. “Durante l’incontro che si è tenuto con l’azienda il 19 luglio”, fanno sapere dalla Flai Cgil, “è stata comunicata l’assenza di ordinativi da parte del Gruppo Rigamonti fino al 30 settembre, con la conseguente necessità di riorganizzare l’attività produttiva rispetto alle giacenze di magazzino venutesi a creare a seguito dello stop di ordinativi. Gli esuberi totali dello stabilimento triestino sono 46, in un comparto quasi del tutto scomparso sul territorio nonostante le sue peculiarità”.

“A partire dall’8 giugno - data in cui ci veniva comunicata la volontà di chiudere definitivamente il sito produttivo - si susseguono comunicazioni sempre più stringenti rispetto ai termini annunciati anche al tavolo convocato con la Regione”, prosegue la nota sindacale. “A oggi rimane confermato l’ammortizzatore sociale già attivato (cassa integrazione straordinaria) con scadenza al 13 ottobre, data in cui è prevista ufficialmente la chiusura definitiva dello stabilimento”.

“Appare fin troppo chiaro che la collaborazione commerciale con il Gruppo Rigamonti di fatto è servita a quest’ultimo a depauperare lo stabilimento di San Dorligo della Valle, al fine di togliergli la possibilità di rientrare nel mercato alimentare. La Queen’s si sta impegnando a mantenere attiva la certificazione del bollo America, che conferisce un valore aggiunto al sito produttivo. Si sta lavorando a 360°, con l’impegno dell’assessorato regionale alle Attività produttive per trovare un imprenditore interessato a rilevare la produzione dei prosciutti cotti dello stabilimento Principe. È evidente - e lo dimostra il presidio organizzato ieri in piazza Unità - che la Cgil tutta, con un lavoro di sinergia tra Camera del Lavoro e Flai, metterà in campo tutto il possibile per tutelare le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento triestino”, conclude la nota.