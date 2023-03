Manco è il nuovo segretario della First Cisl Fvg

Cambio al vertice della First Cisl Fvg, la categoria maggiormente rappresentativa dei lavoratori del settore bancario, assicurativo e dell’Agenzia di riscossione della regione: alla guida è stato eletto Gennaro Manco, 52 anni, laurea in economia bancaria, una lunga carriera aziendale, e dal 2017 in attività sindacale a tempo pieno. Un passaggio di consegne - quello all’interno della First Cisl Fvg - che arriva in un momento di profondo cambiamento anche per il comparto in cui le tutele devono fare da contraltare alle sfide in atto in tema di innovazione digitale, transizione energetica e razionalizzazione degli sportelli. “Siamo di fronte a sfide - commenta Manco - che avranno forti impatti sui modelli organizzativi delle aziende e spetta a noi fare in modo che tali cambiamenti non si ripercuotano negativamente sulle condizioni di lavoro”.

Tra i temi caldi dell’agenda della First anche la partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende, un fondo di investimento nazionale nell’economia reale per convogliare, in maniera volontaria e tutelata, parte dei risparmi degli italiani ora depositati sui conti correnti bancari ed erosi dall’inflazione, verso le pmi e le start up nazionali, lotta alla desertificazione bancaria e contrasto alla chiusura indiscriminata degli sportelli bancari, situazione che penalizza fortemente le fasce più deboli della popolazione e i territori svantaggiati e periferici. E non mancano le vertenze, a partire da quella che sta coinvolgendo in questi giorni i lavoratori di Aquileia Capital Services srl di Udine, investiti da una procedura di licenziamento collettivo che riguarda oltre 50 dipendenti e a cui va il sostegno e l’impegno, non solo del segretario regionale, ma di tutta la First Cisl Fvg.