Presentato a Trieste il Manifesto sul sistema chimico di garanzia per la pubblica amministrazione, le imprese e la cittadinanza, un documento che individua le linee guida per il futuro della professione partendo dal principio che “il controllo di composizione e trasformazioni della materia, inanimata e vivente, e degli ambienti richiede alte competenze in discipline chimiche”.

La “composizione e le trasformazioni della materia” – afferma Pierluigi Barbieri, presidente dell’Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici del Fvg, che durante il convegno Garanzia pubblica e privata: la nuova era dei professionisti chimici e fisici nella società moderna ha illustrato il Manifesto, condiviso dalla Presidente della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici Nausicaa Orlandi – sono rilevanti negli ambiti sanitario, industriale, dei commerci, delle produzioni primarie, della ricerca, ambientale e dei beni culturali”.

La normativa nazionale stabilisce che ogni analisi e perizia in materia chimica rilevante per le pubbliche amministrazioni debba per legge essere prodotta da chimici professionisti, che siano laureati in materia chimica, abbiano superato un esame di stato abilitante e che siano iscritti agli ordini professionali territoriali. “Gli ordini professionali territoriali dei Chimici”, spiega Barbieri, “garantiscono che gli iscritti che esercitano la professione nei settori pubblico e privato siano formati e aggiornati, e vigilano sul rispetto del Codice Deontologico. La legge n.3 del 2018 stabilisce che la professione di Chimico - come quella del Fisico - è professione sanitaria, essendo identificata la rilevanza del corretto impiego delle scienze e tecnologie chimiche e fisiche per la salute, la sicurezza e il benessere della popolazione in senso ampio”.

L’accesso a concorsi per Dirigenze chimiche nel settore contrattuale della Sanità richiede per Legge che Chimici con laurea quinquennale o magistrale siano anche in possesso di Diploma di Specializzazione universitario, avendo completato un percorso di specializzazione triennale post laurea. “Attualmente non sono più attive Scuole di Specializzazione specifiche per la professione Chimica – sottolinea Barbieri – e ciò rappresenta una criticità per l’oggi e una minaccia nel medio termine per il Sistema di garanzia pubblico. Urge, quindi, l’attivazione di nuove Scuole di Specializzazione in materie chimiche analitiche e valutative in campo e sui processi di sintesi, produzione, di ricerca e tutela della salute, anche tramite lo studio dell’ambiente e della sicurezza per garantire la presenza di un’intelligenza chimica autorevole nel sistema pubblico”.

L’intelligenza chimica, infine, deve essere considerata e strutturata anche in infrastrutture economiche importanti, come quelle portuali e più in generale dei trasporti, in cui deve rappresentare presidio di garanzia operativa specialistica pronta sulle merci trasportate a tutela pubblica e per servizi efficienti.