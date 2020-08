Mariani al Trieste terminal passeggeri

Nuovo amministratore delegato per il Trieste terminal passeggeri. La scelta è caduta su Francesco Palmiro Mariani, ex consigliere di Fs cargo ed ex presidente del porto di Bari.

La sua nomina, come riferisce oggi Il Piccolo, è stata concordata tra l'Autorità portuale e la cordata privata Tami (Costa, Msc e Generali) e decisa dal Cda rinnovato dall'assemblea dei soci, riunitasi il 16 luglio e presieduto da Gianluca Madriz.

La società privata-pubblica gestisce il traffico crocieristico in qualità di concessionaria della Stazione Marittima, si occupa dei servizi ai passeggeri e per la nautica da diporto, oltre che dell'organizzazione di attività congressuali e fieristiche e della gestione dei parcheggi lungo le Rive e del Molo IV.