Marine Interiors, Paolo Candotti nuovo ad

Si apre una nuova pagina per la Marine Interiors, azienda controllata dal Gruppo Fincanteri che ha sede in via Segaluzza a Pordenone, nata dall’acquisizione dal concordato della Santarossa Contract di Prata nel 2014. Il nuovo amministratore delegato è Paolo Candotti, che ha lasciato il suo ruolo di direttore generale di Unindustria Pordenone per intraprendere la nuova avventura.

Dal 2016 Marine Interios è entrata nel business delle aree pubbliche attraverso l'integrazione di un team Fincantieri, configurandosi come un operatore di riferimento a livello mondiale nel segmento degli interni navali. Oggi conta su oltre 200 dipendenti e ha superato i 100 milioni di euro di fatturato. Candotti, a 55 anni, guiderà dunque l’azienda pordenonese verso nuove sfide ma non si staccherà completamente da Unindustria visto che è stato nominato vice del presidente Michelangelo Agrusti, affiancando altre sette persone nel ruolo all’interno dell’associazione, dove a raccogliere il testimone, per ora, ci sarà Giuseppe Del Col.

Candotti, laurea in Economia e commercio, dal 1992 al 2004 è stato con diversi ruoli in Electrolux, per poi passare al Gruppo Acc Spa, con il ruolo di Direttore risorse umane e Relazioni industriali. Dal 2009, con lo stesso incarico è stato in Fiamm. L’anno dopo è entrato in Unindustria con il ruolo di direttore generale, ricoprendo diversi e prestigiosi incarica sia in Confindustria che in Camera di commercio di Pordenone. Dopo quasi dieci anni volta pagina con un nuovo incarico aziendale.