Mariupol, la nave diretta a Monfalcone rischia la nazionalizzazione

Solo pochi giorni fa si preparava a salpare finalmente da Mariupol, diretta verso il porto di Monfalcone e poi a San Giorgio di Nogaro. Adesso, invece, rischia la nazionalizzazione da parte della nuova Repubblica di Donesk.

Protagonista di questo vero e proprio ‘giallo dei mari’ è la Tzarevna, nave cargo dell’armatore Fratelli Cosulich, rimasta ferma per tre mesi nel porto sul Mare d’Azov durante il devastante assedio russo alla città, diventata tristemente simbolo della guerra in Ucraina.

A lanciare l’allarme è Augusto Cosulich che precisa come l’imbarcazione – che ha ridotto al minimo il personale, composto attualmente da cinque cittadini bulgari - sia rimasta indenne all’assedio russo alla città e, anzi, abbia accolto marinai di altre imbarcazioni che avevano subito danni, grazie anche alle abbondanti scorte viveri a bordo.

“Altre due navi in porto sono già state ‘nazionalizzate’, cioè di fatto ‘rubate’ dal Governo filo-russo”, ha precisato ai microfoni di La7 l’armatore. “E ci è giunta voce che la Tzarevna potrebbe essere la prossima”.

“A bordo – precisa ancora Cosulich – ci sono circa 15mila tonnellate di bramme di acciaio Metinvest, diretto agli impianti di Porto Nogaro. Calcolando l’attuale valore della materia prima, parliamo di oltre 10 milioni di euro. Ma la questione, ovviamente, non è solo economica: non è chiaro cosa il Governo di Donesk voglia fare con la nave. E’ chiaro, infatti, che in qualsiasi porto sia destinata ad attraccare, faremmo valere la giurisdizione internazionale…”.

Cosulich ha attivato tutti i contatti diplomatici, a partire dal Ministero degli Esteri, nella speranza che la nave - che batte bandiera maltese - possa scampare il sequestro filo-russo e fare finalmente rientro a Monfalcone. E anche la politica si mobilita.

“Pur comprendendo il difficilissimo periodo e la situazione di guerra in cui l’Ucraina purtroppo ancora è trascinata, auspico sia possibile da parte della Farnesina porre in atto qualche forma di intervento a difesa di una nave di proprietà italiana, ancorché battente bandiera maltese, e per difendere allo stesso tempo il lavoro e le aspettative di coloro, lavoratori della nostra nazione e del Friuli, che dipendono dal trasporto delle bramme di ferro, elemento quanto mai significativo dell’economia di San Giorgio di Nogaro e di tutto l’indotto che produce”, scrive la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in una lettera al ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio.

“Allo scoppio della guerra – ricorda la senatrice - non è più potuta uscire dal porto, pur essendo ormai pronta a lasciare gli ormeggi e dirigersi verso il porto di Monfalcone, con a bordo il carico di bramme di ferro destinate ai laminatoi di San Giorgio di Nogaro”.