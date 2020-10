Martignacco, Safilo vende a iVision Tech

Come noto, Safilo Group Spa conferma che si è concluso il processo di cessione del ramo d’azienda del sito produttivo di Martignacco, chiuso a partire dal 1° luglio 2020, e che 181 lavoratori dei 212 in forza alla data della cessione hanno aderito al progetto di reindustrializzazione del sito presentato da iVision Tech, che sta definendo le linee di sviluppo e il piano industriale per il rilancio occupazionale dell’azienda.

Safilo sottolinea che per l’esito di questa operazione, importante per le comunità locali e il territorio, sono stati fondamentali lo spirito costruttivo che ha contraddistinto la trattativa con iVision Tech e l’apporto delle sigle sindacali e delle istituzioni regionali.

La cessione dello stabilimento di Martignacco evidenzia l’impegno del Gruppo volto alla razionalizzazione del footprint produttivo e rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di recupero di un profilo economico sostenibile.