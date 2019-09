Il marchio Maserati scommette sul gruppo Ferri. Allo storico concessionario di auto, oggi multimarca presente in tutta il Friuli-Venezia Giulia e in Veneto orientale, ha affidato infatti da un mese la commercializzazione delle proprie auto di alta gamma, precedentemente di competenza del gruppo Autostar. E il modello di punta è il Suv Levante, quello che al celebre tridente ha fatto fare un balzo dei volumi di vendita in tutto il mondo. Basti pensare che in tre anni sono stati venduti 55mila esemplari. Tutto completamente Made in Italy, Levante dispone della motorizzazione più potente nel suo segmento e ha un costo tra 72mila a 160mila.

L’obiettivo del marchio, attraverso la nuova partnership con il gruppo Ferri che conterà sulla sede in via Nazionale a Tavagnacco, è di arrivare a 100 vetture dei diversi modelli vendute all’anno in Friuli-Venezia Giulia.