Massiccia adesione allo sciopero del trasporto pubblico

Lo sciopero nazionale dell’8 febbraio, organizzato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro ha avuto pieno successo. L’alta adesione che ha toccato nella nostra regione anche punte del cento per cento, è legata al mancato rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro, scaduto oramai da tre anni.

"I numeri altissimi di adesione rappresentano il segnale del malessere diffuso tra coloro che, nonostante la crisi pandemica, hanno proseguito con senso di responsabilità ad assolvere ai propri compiti, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini", spiega Antonio Pittelli, segretario della Fit Cisl Fvg.

"Stiamo vivendo un momento storico molto complicato, che ha visto il settore dei trasporti affrontare situazioni fino a qualche tempo fa inimmaginabili. I ritardi della sottoscrizione del contratto nazionale non rendono merito al valore messo in campo da tutti i lavoratori del settore. Ci troviamo, inoltre, di fronte a un bivio tra passato e futuro. Le aziende che sapranno rispondere in maniera innovativa e lungimirante alle nuove forme di domanda dovute al Covid e alla fase post pandemia sopravviveranno, le altre come minimo arrancheranno”, conclude Pittelli.