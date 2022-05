Materie prime, come gestire la ‘tempesta’

Mai come oggi è necessario ragionare per filiera, perché gli impatti di questa “tempesta” sulle materie prime hanno ricadute estremamente diverse a seconda del settore merceologico di riferimento: metalmeccanica, legno-carta, chimica-gomma-plastica, alimentare, tessile-moda e costruzioni.

Quindi, quali saranno verosimilmente gli effetti sui costi e sui tempi di approvvigionamento nelle principali filiere di specializzazione dell’industria italiana? Questo il quesito alla base di ciascun appuntamento di un ciclo di webinar. Sette incontri specifici, ciascuno focalizzato su una filiera produttiva, promossi da Confindustria Udine in partnership con Appia Prometeia per analizzare l’impatto del conflitto russo-ucraino sui mercati delle commodity e sui costi di approvvigionamento per le nostre imprese.

Gli appuntamenti prenderanno il via mercoledì 18 maggio, con un focus dedicato alla filiera Energia e trasporti.

In uno scenario di massima complessità, come quello attuale, si tenterà di dare risposte mettendo a fattor comune dati di mercato, analisi, informazioni e segnali “sul campo” provenienti dalle imprese della community di Appia. A margine di ciascun webinar saranno disponibili sulla piattaforma APPIA i Report di filiera realizzati da Prometeia e le registrazioni video.

Questo il calendario completo del ciclo di appuntamenti: mercoledì 18 maggio, ore 11.30-12.30, filiera Energia e trasporti; giovedì 26 maggio, ore 11.30-12.30, filiera Metalmeccanica; martedì 31 maggio, ore 14.30-15.30, filiera Legno-carta; martedì 7 giugno, ore 11.30-12.30, filiera Chimica, gomma e plastica; martedì 14 giugno, ore 11.30-12.30, filiera Alimentare; giovedì 16 giugno, ore 11.30-12.30, filiera Tessile-moda, e martedì 21 giugno, ore 11.30-12.30, Costruzioni.

Iscrizioni aperte sul sito di Confindustria Udine