Maurizio Pessato riceve il Premio alla Carriera Assirm

Maurizio Pessato, Vicepresidente di SWG, ha ricevuto il Premio alla Carriera Assirm, l’Associazione che riunisce le maggiori aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale. Si tratta di un riconoscimento che viene tributato a imprenditori, manager e ricercatori di rilievo nel panorama nazionale che, grazie al loro lavoro e alle loro idee hanno contribuito allo sviluppo della cultura delle ricerche di mercato, sociali e d’opinione in Italia.

Il Premio, istituito nel 2010, è stato assegnato a Pessato a conclusione dell’Assemblea Assirm del 10 dicembre, come riconoscimento a una carriera dedicata al mondo della ricerca che si è distinta per comportamento etico, alta professionalità e impegno, animata da passione e intelligenza, nello studio e nell’attività svolta.

“L’Associazione ha voluto attribuire il Premio a Maurizio Pessato per riconoscerne l’eccellenza professionale", ha affermato Matteo Lucchi, Presidente di Assirm. "Il suo rigore metodologico, contraddistinto da un’etica intransigente a favore di pratiche di ricerca affidabili ed efficaci, e la costante attenzione verso un equilibrio tra tradizione e innovazione lo hanno reso un ispiratore importante per i giovani colleghi e l’intera comunità professionale”.

“Tutta SWG è orgogliosa del “Premio alla Carriera” tributato al “nostro” Maurizio Pessato", ha dichiarato il Presidente di SWG Adrio Maria de Carolis. "È un riconoscimento importante perché sottolinea sia il “profilo umano” di Maurizio, persona dai valori solidi, sia il “profilo lavorativo”, di professionista dalla grande perizia metodologica che in tutto il suo percorso ha creduto fortemente nelle ricerche di mercato, sociali e d’opinione, ha investito tempo, risorse e idee per contribuire allo sviluppo della cultura del settore e ha perseverato nell’impulso costante a innovarne i metodi. Maurizio Pessato è inoltre un prezioso ambasciatore dell’eccellenza del sapere e delle competenze che si formano e si sviluppano a Trieste. Il suo esempio ha contribuito e continua a contribuire ai valori di affidabilità, etica e rigore, ma anche a promuovere l’utilizzo di soluzioni all’avanguardia che contraddistinguono l’agire di SWG”.

Nel 1990 Maurizio Pessato comincia la collaborazione con SWG, istituto leader in Italia nel settore delle indagini demoscopiche, delle ricerche di mercato, degli studi di settore e degli osservatori, di cui dal 2002 al 2011 è stato Amministratore Delegato e ora è Vicepresidente. Nel corso degli anni in SWG, Pessato segue i settori di ricerca sulle organizzazioni socioeconomiche, sulla Pubblica Amministrazione, sul sistema sociosanitario e sugli atteggiamenti dell’opinione pubblica curando, in particolare, dal 1997 a oggi, la realizzazione dell’Osservatorio sui valori sociali, culturali e politici degli italiani, un patrimonio di informazioni unico per comprendere il presente e immaginare il futuro. Tra il 2001 e il 2004 Pessato promuove l’avvio dell’attività di ricerca online di SWG, contribuendo alla costruzione di quella che è oggi la prima Community di ricerca in Italia, con oltre sessantamila iscritti.

Parallelamente al suo impegno aziendale, dal 2008 Maurizio Pessato porta avanti la collaborazione associativa con Assirm, di cui diviene Consigliere per 4 mandati durante i quali, dal 2012 al 2014 e nuovamente dal 2017 ad oggi, ricopre il ruolo di Vicepresidente Vicario.

Dal 2003 al 2014, Pessato è prima Consigliere e poi Presidente di Intersearch, network internazionale di istituti indipendenti di ricerca di mercato e di opinione. Pessato è inoltre da sempre impegnato nel sociale: è co-Fondatore nel 1971 dell’Associazione triestina di servizi per le persone con disabilità CEST-onlus, di cui attualmente è Presidente.