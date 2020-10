Mauro Berruto guida 200 imprenditori all'innovazione digitale

Mauro Berruto ha guidato a settembre la prima sessione di allenamento alla innovazione digitale per le piccole imprese italiane: ben 200 imprenditori e rappresentanti delle istituzioni hanno seguito l'evento on line organizzato da Eos Online, azienda del gruppo Eos Solutions con una sede a Udine, e sostenuto da Microsoft. Un coaching “covid free” (che a partire dal mese di ottobre 2020 sarà possibile quotidianamente grazie alla piattaforma “So Smart”) che ha coinvolto numerose realtà imprenditoriali disseminate anche sul territorio friulano e non solo.

"Ho vissuto un'incredibile esperienza di coaching in uno spogliatoio digitale affollatissimo – commenta l'ex ct della nazionale italiana maschile di volley -, un'esperienza che volentieri sarei disposto a ripetere per sostenere e motivare le piccole imprese friulane".

Berruto, che ha ottenuto sette medaglie alla guida degli azzurri tra cui il bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, si occupa da molti anni di formazione aziendale e speech motivazionali, oltre ad essere stato Ad della Scuola Holden di Torino.

"Ritengo che sostenere la digitalizzazione delle piccole imprese italiane, colmando un gap correlato al “digital divide” sia davvero fondamentale: dobbiamo avere il coraggio di concentrarci sulle soluzioni non sui problemi da affrontare - afferma Berruto -. La mia esperienza di allenatore prima e di motivatore poi, mi ha insegnato che ogni ostacolo diventa un motivo di apprendimento e migliora l’efficacia, anche le inevitabili sconfitte. Ogni soluzione porta ricchezza, come se si raffinasse un software che permette di essere sempre più capaci di esprimere performance di eccellenza: ecco il senso della piattaforma So Smart, uno strumento davvero antifragile”.

Un evento presentato da Vieri Chiti, direttore del Canale Microsoft Italia, pensato e concepito per sostenere le piccole imprese, vera spina dorsale del sistema produttivo nazionale italiano, un comparto che comprende circa 200mila aziende: Eos, azienda premiata come miglior partner da Microsoft Italia per le Pmi, ha presentato la piattaforma So Smart, una soluzione che prende per mano il piccolo imprenditore, lo forma, lo assiste con un tutoraggio costante e continuo, conducendolo sulla strada della digitalizzazione delle risorse produttive aziendali.

Fabio Santini, direttore della divisione One Commercial Partner di Microsoft Italia, ha approfondito il contributo di Microsoft al rilancio dell'economia nel nostro Paese attraverso il programma Ambizione Italia #Digital Restart, presentato lo scorso maggio e che prevede un investimento quinquennale in tecnologia e competenze pari a circa 1,5 miliardi di dollari nel nostro Paese e si prefigge di formare all'alfabetizzazione digitale circa 1,5 milioni di italiani (disoccupati, studenti e professionisti) nell'arco di tre anni.

“Ambizione Italia #Digital Restart” è il progetto con cui Microsoft intende supportare la trasformazione digitale delle imprese italiane, prevedendo l’offerta di servizi in Cloud locali, la creazione di programmi di formazione digitale e reskilling, la diffusione capillare dello smartworking e il supporto a progetti locali finalizzati all’open innovation sui temi “green” legati alla sostenibilità.

"Microsoft ha voluto investire sul nostro Paese per contribuire a renderlo un polo d'innovazione digitale: non è una scelta banale, noi crediamo fermamente nella capacità di ripresa delle aziende italiane. Uno studio del Politecnico di Milano ha evidenziato che un investimento di questo tipo, che ruota intorno alla creazione di un Region Data Center di dimensioni importanti, potrà creare, entro il 2024, circa 10mila opportunità di lavoro sul territorio italiano con un impatto di business diretto e indiretto pari a circa 9 miliardi di dollari. Considerando anche l'ecosistema tecnologico che verrà così abilitato, sono dati che fanno riflettere – ha sottolineato Fabio Santini -. E in termini di ecosistema è davvero interessante il progetto So Smart, che costituisce un'ulteriore risorsa per le imprese italiane in particolare in questo momento in cui possono ripartire e rilanciare le loro attività proprio con il digitale: grazie ad Eos, un partner strategico per Microsoft".

Un’iniziativa significativa che punta anche ad accelerare il processo di digitalizzazione delle Pmi italiane, contribuendo al rilancio dell’economia. L’obiettivo è andare oltre la “resilienza” positivamente dimostrata dalle imprese durante l’emergenza, per anticipare e cavalcare i cambiamenti in corso con un nuovo approccio proattivo, davvero “antifragile” e capace di dare risposte innovative ai processi in atto.

"La piattaforma So Smart è stata progettata e pensata per sostenere i piccoli imprenditori con continuità, fornendo un decisivo contributo alla ripartenza e all'incremento del loro fatturato – afferma Luca Borio, manager cloud services di Eos Online -. La piattaforma So Smart garantisce assistenza e formazione continua, un tempo breve di installazione e semplicità di utilizzo: una piccola azienda si sente così sostenuta e assistita in ogni ambito del suo business, dalle vendite agli acquisti, dalla gestione contabile al magazzino. Insomma, un’offerta completa per la trasformazione digitale delle piccole imprese, che in soli 10 giorni rende autonomi gli imprenditori che la utilizzano: il coaching non finisce mai, la formazione e l'assistenza sono continuative".

So Smart è dunque la prima vera soluzione "one click away" per le Pmi, una piattaforma modulare in cloud pensata per far crescere l'impresa e gestirla completamente online in pochi giorni secondo le sue peculiarità, con tutti i vantaggi di Business Central, Power BI, i software di produttività e condivisione di Microsoft 365 come Excel, Word, Teams e PowerPoint oltre ad una piattaforma di e-learning integrata con video-lezioni guidate: sviluppata da Eos Online, azienda del gruppo Eos Solutions, viene veicolata attraverso un canale di partner rivenditori gestito da Tech Data, azienda leader nei servizi digitali, che supporterà la distribuzione commerciale della piattaforma.

EOS Solutions è Gold partner di Microsoft dal 2000, implementa soluzioni ERP e CRM verticali basate su Microsoft Dynamics 365. Grazie alla presenza del gruppo tedesco Kumavision, Eos si attesta tra i più grandi partner Microsoft Dynamics 365 Business Central a livello mondiale, con oltre 1.600 clienti, 50.000 utenti, 750 collaboratori e 25 sedi tra Italia, Germania, Austria e Svizzera.

Per avere informazioni sulla piattaforma e conoscere le sue caratteristiche ci si può collegare al seguente link