McDonald's in piazza in cerca di 40 dipendenti

Giovedì 7 novembre, dalle 10, fa tappa in piazza San Giacomo a Udine il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture McDonald’s su tutto il territorio italiano. In previsione della nuova apertura nel capoluogo friulano, l’azienda leader nel fast food la possibilità a chiunque lo desideri di partecipare alle selezioni per diventare "crew", ovvero parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante, e di avere l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico, giovane, informale e dalla forte identità di gruppo.

Per la nuova apertura prevista a Udine, McDonald’s selezionerà 40 persone dinamiche per le posizioni di “addetto ristorazione veloce” e “responsabile accoglienza”, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente. Se vuoi partecipare alle preselezioni ti invitiamo ad effettuare una registrazione online, cliccando sul pulsante “candidati”.

Durante la giornata saranno effettuati in piazza i colloqui a coloro che hanno superato le prime due fasi di selezioni online. L’evento sarà l’occasione per conoscere le storie e le aspirazioni dei candidati e parlare con i manager locali di McDonald’s.