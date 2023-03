Mediocredito cede ramo azienda a Fvg Plus

La Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha approvato la cessione alla società Fvg Plus del ramo di azienda costituito dalle Segreterie Sviluppo e Frie (Fondo di rotazione per le iniziative economiche) nell'ambito del passaggio all'operatività della stessa Fvg Plus. Il ramo d'azienda che viene ceduto è dato dalla struttura produttiva costituita da personale addetto alla prestazione dei servizi, attrezzature, beni, crediti, debiti, contratti e rapporti funzionalmente destinati alla fornitura degli stessi servizi.

Soddisfazione per la complessa operazione societaria è stata espressa dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha ricordato come il passaggio fosse iniziato nei mesi scorsi con la cessione delle quote di Regione Fvg, per un valore pari a 26 milioni di euro, in capo a Mediocredito al Gruppo Iccrea, alla quale era seguita la costituzione di Fvg Plus, fino all'operazione chiusa nelle ultime ore.

Con la cessione appena perfezionata Fvg Plus avrà una segreteria unica per i fondi di rotazione che si occuperà anche di tutti gli aspetti amministrativi e organizzativi del Comitato di gestione.