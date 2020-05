Mediocredito Fvg, nuovi impieghi a 168 milioni di euro

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, la banca per lo sviluppo del territorio del Friuli Venezia Giulia controllata al 51% dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e che vede la Regione FVG azionista con il 47% delle quote, ha approvato oggi il bilancio 2019 al termine dell’incontro svoltosi a Udine. L’anno appena trascorso è stato il primo vissuto integralmente da Mediocredito FVG all’interno del perimetro del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, dove si è osservata un’importante fase di adeguamento di assetti operativi e di allineamento con gli indirizzi e i processi adottati all’intero del Gruppo. Questo non ha rallentato l’attività di assistenza della Banca, che ha registrato 168 milioni di euro di nuovi impieghi nel 2019, con una crescita del 24% sul 2018.

Nell’ambito dell’evoluzione del sostegno al territorio si evidenzia, tra l’altro, la focalizzazione del Banca rispetto all’attività creditizia primaria, avendo trasferito le attività di factoring (che nel 2018 sommavano 41 milioni di euro) in seno a BCC Factoring, società del Gruppo Iccrea specializzata in questo comparto.

Inoltre, come confermato dalla crescita delle erogazioni, arrivate fino a 16 milioni di euro (+77%), la Banca ha profuso particolare impegno con gli interventi a favore delle imprese artigiane e dei settori manifatturiero e delle costruzioni, nonché delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, attraverso le Sezioni anticrisi istituite dalla Regione, nell’ambito dei Fondi speciali di rotazione e di cui Banca Mediocredito del FVG è l’unico intermediario autorizzato. Riguardo poi l’operatività con i fondi FRIE, nel 2019 le erogazioni effettuate dalla Banca hanno raggiunto la quota di 56 milioni di euro. La raccolta diretta da clientela privata si attesta a circa 380 milioni di euro.

Crescono poi gli indici di solidità della Banca, con un CET1 che arriva al 17,18% (14,74% nel 2018) e un Total Capital Ratio al 19,98% (17,40% nel 2018). Sul contesto appena rappresentato gravano comunque la riduzione al minimo dei tassi di interesse, l’implementazione di un fondo destinato ai prepensionamenti, e alcune oscillazioni dei mercati finanziari. Questi fattori hanno influito negativamente sul risultato finale della Banca, che chiude il 2019 con una perdita pari a 5,3 milioni di euro.

Riguardo la qualità del credito, nel corso del 2019 Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha proseguito l’importante attività di riduzione delle esposizioni deteriorate per 63 milioni di euro complessivi, con cessione di crediti nominali deteriorati per 40 milioni di euro, e con un’attività di incassi e di altre operazioni collegate per altri 23 milioni di euro.

Nel primo trimestre del 2020, pur in un contesto economico caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, che ha innescato una recessione pesante e di intensità pari – se non addirittura superiore – a quella del biennio 2008-2009, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha realizzato 17,9 milioni di euro di nuove erogazioni.

Nel quadro delle misure introdotte a livello regionale e nazionale per contenere gli effetti negativi dell'emergenza, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha già completato la sospensione delle rate in scadenza per più di 1.000 linee di credito e di un valore di circa 30 milioni di euro. Mediocredito FVG ha inoltre proposto, alle aziende clienti, nuovi finanziamenti – tra cui quelli assistiti da garanzie del Mediocredito Centrale e di SACE – per circa 200 milioni di euro e, contestualmente, la Banca sta velocizzando le procedure per attingere all’intero plafond dei Fondi Regionali “Anticrisi”, attualmente di 25 milioni di euro.

“Durante il primo esercizio vissuto integralmente nel perimetro del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea abbiamo riscontrato un’evoluzione nelle dinamiche di assistenza di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per le famiglie e le imprese del territorio, ampliando la nostra capacità di servizio – ha dichiarato Edgardo Fattor, Presidente della Banca – ma nella consapevolezza che c’è ancora della strada da percorrere per valorizzare con maggiore efficacia le sinergie con il Gruppo. È una sfida importante che, mai come oggi, ci sentiamo di affrontare assieme per poter continuare a dare risposta alle nostre imprese e difendere il loro posizionamento nell’economia nazionale e internazionale”.

L’Assessore regionale alle finanze Barbara Zilli ha sottolineato: "Gli elementi di valore del percorso finanziario dell'anno appena concluso sono indubbie, anche se emergono con evidenza dal risultato anche le difficoltà: la raccomandazione della Regione è che la banca prosegua nel percorso di integrazione organizzativa, avviato al momento del rinnovo del vertice amministrativo della società a dicembre 2019, per garantire i volumi che servono al fine di scongiurare eventuali risultati negativi futuri".

"Il risultato non soddisfacente appare - commenta Zilli - in larga misura riconducibile proprio alla mancata completa integrazione; quest'ultima non ha consentito a Mediocredito di poter contare sui maggiori volumi di attività che avrebbero dovuto essere garantiti dalla rete delle Bcc appartenenti al gruppo e che sono mancati anche nel settore del credito agevolato, svolto con le risorse messe a disposizione dalla Regione sui vari fondi agevolativi di rotazione e garanzia".

"In questo contesto - ha rimarcato l'assessore - c'è necessità di imprimere un ulteriore maggiore impulso per i fondi agevolati, vista l'emergenza sanitaria ed economica che impone di dare risposte ancora più celeri a un tessuto produttivo inevitabilmente in ginocchio. Chiedo quindi, in modo corale e costruttivo uno sforzo ulteriore". Zilli, nel rimarcare l'importanza di preservare il valore della partecipazione regionale dopo gli ingenti investimenti effettuati negli anni scorsi e considerando che la banca opera con indici patrimoniali ancora molto buoni, ha sottolineato come sia fondamentale per l'amministrazione regionale conoscere le strategie del nuovo Piano industriale che la capogruppo porrà in essere per confermare di essere ancora banca a servizio del territorio.

Da parte del presidente, Edgardo Fattor, è stata data garanzia che le indicazioni e i suggerimenti della Regione verranno tenuti in conto e che saranno declinati nel Piano industriale attualmente in fase di elaborazione.

“Dopo un anno in cui Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ha accelerato i motori del sostegno al territorio sarà importante, visto il difficile momento che il Paese sta attraversando, ampliare il ventaglio di offerta per le imprese anche grazie alla collaborazione con le 4 BCC della regione aderenti al Gruppo Iccrea – ha aggiunto Arturo Miotto, Direttore Generale della Banca – l’economia reale del Friuli Venezia Giulia presenta infatti fondamentali snodi produttivi di filiere, nazionali ed estere, che devono essere assistite. Il Gruppo Iccrea, anche con Mediocredito, vuole continuare a rappresentare un punto di riferimento per quelle aziende che, seppur davanti alla profonda difficoltà attuale e nell’ambito di un percorso di sviluppo inizialmente approntato, possono trovare ovvie difficoltà per affrontare le necessità quotidiane. In questo senso, Mediocredito è pronta a fare la sua parte, anche con il supporto del Gruppo Iccrea, nella Finanza Straordinaria, nel partenariato Pubblico-Privato e nel Leasing Pubblico”.

Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia nasce nel 1957 come istituto di credito a medio termine per il finanziamento di piccole e medie imprese della Provincia di Udine. L’istituto, oggi, è la Banca per lo sviluppo del territorio del Friuli Venezia Giulia, e si propone di supportare il sistema economico regionale facilitando la disponibilità di servizi e risorse finanziarie ai soggetti pubblici e privati del Friuli Venezia Giulia, in una prospettiva di creazione di valore.

Iccrea Banca è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, costituito da 136 Banche di Credito Cooperativo insieme ad altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da Iccrea Banca. Il Gruppo Iccrea è il terzo gruppo bancario italiano per numero di sportelli, 2.600 in 1.759 comuni italiani, e il quarto per attivi con oltre 151 miliardi di euro. Il Gruppo conta inoltre 90,7 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta pari a 105 miliardi di euro, con più di 4 milioni di clienti e 800.000 soci (dati al 30 giugno 2019).