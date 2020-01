Meesoo conquista il Benelux e investe in Friuli

Si amplia il mercato di Meesoo, la start up di Bassano del Grappa, con sede produttiva a Casarsa della Delizia, che ha ideato la macchina per fare il ‘tiramisù espresso’. L’azienda, infatti, dopo Inghilterra e Francia, ha conquistato anche il Benelux. Grazie a un accordo che garantisce la diffusione nei mercati di Belgio, Olanda e Lussemburgo, entrerà nel business di una delle aree più ricche e dinamiche d'Europa.

"L'intesa ha richiesto un po' di tempo per essere perfezionata – spiega Iuri Merlini, inventore e ceo di Meesoo – ma sta già dando i primi frutti. Il 2020 vedrà, invece, un primo grande cambiamento in termini di dimensioni aziendali: aumenteremo la produzione e ci sarà un importante ampliamento del nostro sito produttivo in Friuli. Sono in corso, inoltre, trattative per ampliare il capitale con l’obiettivo, nel 2021, di sbarcare negli Stati Uniti”.

La macchina ideata da Meesoo, grazie a una formula segreta (che riproduce la ricetta tradizionale del tiramisù con ingredienti di qualità) lavora la crema, dandole la giusta consistenza e mantenendone la freschezza. Oltre alla versione classica, esistono anche la variante “Baby”, senza caffè, e “Kafè”, con un espresso bollente.