Meeting Ambrosetti con Enrico Giovannini

Il 18 febbraio, dalle 9 alle 13, CiviBank ospiterà nella propria sede centrale un meeting Ambrosetti nell’ambito del proprio programma ‘Aggiornamento Permanente’ riservato ai manager che avrà per protagonista il noto economista Enrico Giovannini.

Professore ordinario di Statistica ed Economia italiana ed europea all’Università Tor Vergata di Roma, già presidente dell’Istat dal 2009 al 2013 e Ministro del Lavoro nel Governo Letta, Giovannini nel corso di quest’incontro analizzerà la situazione economica dell’Italia e condividerà la sua visione sullo scenario economico futuro. Illustrerà, in particolare, le prospettive di sviluppo sostenibile nel Paese e ne traccerà le implicazioni per il mondo imprenditoriale e finanziario. Si soffermerà in modo specifico sui seguenti punti: la situazione economica dell’Italia (PIL, occupazione, investimenti, situazione del bilancio pubblico), i fattori strutturali ed elementi di potenziale cambiamento dello scenario economico futuro, le prospettive di sviluppo sostenibile in Italia, modalità, opportunità, implicazioni, conseguenze e raccomandazioni per le imprese e il sistema finanziario del Nord Est. Introdurrà i lavori la presidente di CiviBank Michela Del Piero.

Giovannini da autorevole economista ha rivestito e riveste tuttora numerosi ruoli di prestigio, sia a livello nazionale che internazionale. È stato, tra l’altro, Chief Statistician dell’Ocse dal gennaio 2001 al luglio 2009; ed è attualmente Presidente della Commissione per la redazione della Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È membro di numerosi board di fondazioni, di organizzazioni nazionali e internazionali fra cui il Comitato Scientifico dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), il Consiglio direttivo dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), il Comitato per il capitale naturale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Insegna Public Management e Sviluppo Sostenibile presso l’Università LUISS, è Senior Fellow della LUISS School of European Political Economy, Associate Senior Research Fellow del Centre for European Policy Studies. È Presidente dell’European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB), membro del Comitato esecutivo del Club di Roma e collabora con il Joint Research Centre della Commissione Europea. È, infine, Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Europea Sostenibilità e Servizi Finanziari (Assosef) ed è portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).