Meeting con le aziende dei cluster Fvg

Accentuare il confronto, lo scambio di informazioni e gli incontri virtuali tra le imprese per dare risposta ai fabbisogni che si paleseranno nella fase di allentamento critico dell'emergenza Covid secondo un approccio telematico altamente interattivo. E' l'esigenza emersa dal meeting virtuale promosso oggi da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con i rappresentanti dell'Amministrazione regionale, imprese dei cluster e gli stakeholder del territorio.

Sei piccoli gruppi di lavoro paralleli, con la partecipazione di imprese, associazioni di categoria, Camere di commercio, Regione, cluster e consorzi di sviluppo economico locale, hanno ragionato insieme sui temi di maggiore interesse delle imprese, sia in termini di informazioni necessarie, sia in termini di occasioni di confronto e discussione degli scenari che si aprono per i diversi mercati/prodotti e servizi nel post coronavirus.

Tre i punti salienti focalizzati dall'incontro: lo scambio di esperienze per trarre idee e spunti in vista di un nuovo paradigma; la necessità di incanalare e ricevere informazioni sempre più targettizzate e pertinenti con i fabbisogni della singola organizzazione, azienda o stakeholder; la preferenza assoluta per occasioni di incontro, in questa fase necessariamente virtuale, in cui si possano formulare quesiti, prendere contatti, scambiarsi idee ed opinioni.

Dopo il lavoro dei gruppi e la restituzione in plenaria, c'è stato ancora spazio per discutere dei temi emersi e confermare la validità dell'occasione di confronto e l'opportunità di mantenere viva la community anche con successivi incontri aperti.