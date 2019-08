Mercatone Uno, nuovo tavolo a Roma il 16 settembre

Resta alta l’attenzione dei sindacati nella complessa vertenza dei lavoratori ex Mercatone Uno, dopo l’incontro al Mise del 31 luglio tra sindacati e commissari. Quest’ultimi hanno reso nota la sottoscrizione di due accordi quadro con la curatela fallimentare Shernon Holding rispetto alle figure professionali dedicate alle attività di ricognizione amministrativa e sugli assets aziendali del perimetro oggetto dell’operazione.

“Emblematico il passaggio in cui la triade incaricata dal Mise ha riferito che per i mesi di maggio e giugno, ha dovuto pagare 400mila euro di stipendi per coloro i quali sono stati comandati dalla curatela a prestare servizio; una cifra esagerata – a parere dei sindacati - se si tiene presente che i lavoratori comandati sono circa 20”.

A fronte delle ripetute richieste di incontro rivolte dai sindacati anche al Ministero del Lavoro, per affrontare la grave condizione reddituale dei lavoratori, i Commissari hanno informato le organizzazioni sindacali che stanno valutando di inviare un interpello all'Inps.

È stata intanto avviata una procedura di mobilità che potrà prevedere esclusivamente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la non opposizione al licenziamento. È perciò rivolta esclusivamente ai lavoratori che manifesteranno tale volontà, perché in vista della pensione o di altra occupazione.

Il tavolo è aggiornato al 16 settembre a Roma; i sindacati chiedono che la sede del confronto sia istituzionale per assicurare maggiori garanzie di trasparenza, confidando nella supervisione del ministero dello Sviluppo Economico che finora non risponde a pieno a quanto auspicato. Cgil, Cisl e Uil sollecitano, inoltre, la convocazione di più tavoli di confronto con la volontà di individuare entro la scadenza dei termini - 31 ottobre per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisto e 31 ottobre per le operazioni di cessione - le soluzioni più idonee a salvaguardare tutta la platea occupazionale.