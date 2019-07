Mercatone Uno, possibile la vendita in blocco o 'a pezzi'

Incontro oggi pomeriggio al Ministero dello sviluppo economico per la vertenza Mercatone Uno con gli amministratori straordinari e le sigle sindacali, che chiedevano chiarimenti sul futuro dell’azienda e dei 1.800 lavoratori, tra i quali 69 dei punti vendita di Reana del Rojale, Monfalcone e Sacile.

Al confronto, iniziato alle 15.30, ha partecipato anche Giorgio Sorial, capo gabinetto del Mise, ma nessun esponente politico. I nuovi commissari hanno illustrato ai sindacati la situazione del gruppo. “Nel nuovo bando di vendita - spiega Massimiliano Burelli della Filcams Cgil di Pordenone, presente a Roma - sono previste sia la cessione globale di tutta l'azienda sia la vendita ‘a pezzi’. I commissari stanno lavorando attivamente per raccogliere le manifestazioni d'interesse di possibili acquirenti, per completare l'inventario e risolvere alcuni rapporti pendenti, come nel caso dei negozi che avevano avuto lo sfratto”, conclude Burelli.