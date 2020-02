Mercatone Uno, emendamento per la cassa intergazione

“Un mio emendamento per rifinanziare la cassa integrazione nel 2020 è stato considerato ammissibile ed è entrato nel decreto 'Milleproroghe' con il via libera del Ministero del Lavoro. Ora occorre sostenerlo con grande coesione nel corso di tutto l'iter successivo, perché può dare altro respiro ai lavoratori dell'ex Mercatone Uno”. Lo annuncia Debora Serracchiani, capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera.

La parlamentare, che oggi ha anche parlato con la sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, riferisce di aver chiesto che “si accelerino più possibile le pratiche burocratiche da cui dipende l'erogazione materiale della Cigs, perché è evidente che i bisogni delle famiglie non aspettano i tempi ministeriali”.

“La proroga della cassa integrazione per i lavoratori di Mercatone Uno – aggiunge Serracchiani - prevederà anche un adeguamento economico alle condizioni contrattuali prefallimento”.