Mercoledì del placement, 65 opportunità di lavoro

Sono 65 le opportunità lavorative offerte da cinque aziende di primaria importanza nazionale e internazionale a studenti, laureati e dottorandi dell’Università di Udine nel primo appuntamento dell’anno del Mercoledì del placement digitale dell’Ateneo. L’evento si terrà online il 23 febbraio, dalle 15, sulla piattaforma Teams. A 360 gradi le aree di interesse delle aziende: dall’economico-giuridica alla medica, dalla scientifica a quella umanistica e della formazione. Le aziende che partecipano all’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, sono: Biofarma Group, Credifriuli, Danieli Automation, Vega, Adecco Italia.

Gli interessati hanno tempo fino al 16 febbraio per prenotarsi inviando i propri curricula vitae dalla pagina web del Career Center dell’ateneo, a questo indirizzo. Sempre il 16 febbraio sarà possibile usufruire del servizio di correzione curriculum online, gestito da Adecco Italia, sulla piattaforma Microsoft Teams, prenotandosi entro il 13 febbraio a questo link.

Il programma. Il “Mercoledì del Placement Digitale” prevede dalle 15 alle 15.30 le presentazioni aziendali, in diretta sulla pagina Facebook del Career Center e sul canale YouTube Punto Impresa Uniud. Seguiranno, fino alle 19, i colloqui personali di studenti, laureati e dottorandi con i rappresentanti aziendali e la consegna dei curricula. Le aziende effettueranno una preselezione e durante l’evento verranno contattati per i colloqui i profili in linea con le posizioni aperte. L’eventuale colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email.

Le richieste delle aziende. Le posizioni aziendali aperte sono: sei (aree scientifica, medica e economico-giuridica) per Biofarma Group; dieci (area economico-giuridica) per le succursali e gli uffici centrali di Credifriuli; sedici (area scientifica) per Danieli Automation DIGI&MET e tre (aree scientifica ed economico-giuridica) per Vega. Adecco Italia ricerca trenta candidati (aree economico-giuridica, medica, scientifica, umanistica e della formazione) da inserire nelle filiali in Friuli Venezia Giulia e Veneto, oltre che alle numerose posizioni aperte per le aziende clienti.

I cinque Mercoledì del placement digitale tenutisi nel 2021 hanno registrato complessivamente un’offerta di oltre 200 opportunità lavorative dalle 21 aziende presenti agli incontri e 512 domande di partecipazione da parte di studenti, laureandi e dottorandi.

"Grazie al valore dei nostri studenti, laureati e dottorandi che attirano aziende di primaria importanza, anche internazionale – sottolinea il delegato per il placement dell’Università di Udine, Marco Sartor –, quest’anno puntiamo a raddoppiare le proposte di lavorative raggiunte nel 2021, e avvicinarci quindi a quota 400, visto anche il dato di questo primo appuntamento. Grande è la soddisfazione del nostro ateneo per le adesioni sempre più numerose e qualificate delle aziende che partecipano al Mercoledì del placement dimostrando così di apprezzare in misura sempre maggiore la preparazione e il livello raggiunto dai nostri giovani".

LE AZIENDE

Biofarma Group è la realtà industriale italiana di riferimento nel settore medicale sul mercato internazionale per lo sviluppo, la produzione e il confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici. Conta più di 800 dipendenti in quattro stabilimenti produttivi in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto.

Credifriuli è un istituto di credito a mutualità prevalente partecipato da oltre 10.000 soci. Con 165 collaboratori e 30 succursali è una realtà che dal Tarvisiano, al Gemonese, dai Colli Orientali, Udine e la pianura friulana arriva fino al Veneto Orientale.

Danieli Automation DIGI&MET si occupa dell’automazione di processo e dei sistemi di controllo per l’industria manifatturiera di acciaio e metalli non ferrosi. Porta l’innovazione digitale nel controllo produttivo per ottenere la massima qualità del prodotto finale. L’azienda del Gruppo Danieli ha 420 dipendenti in Italia e 1068 nel mondo.

Vega fornisce consulenza per le piccole e medie imprese negli ambiti dell’organizzazione aziendale, della qualità e dei sistemi gestionali ERP. Con i propri servizi aiuta le imprese a rivedere i loro processi e a migliorarne l’efficienza, principalmente tramite sistemi informativi.

Adecco Italia è la prima agenzia per il lavoro in Italia. Contribuisce all’incontro tra domanda e offerta di lavoro con un’attività d’intermediazione polifunzionale: lavoro in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, ricerca e selezione, formazione e outplacement. Vanta oltre 300 filiali sul territorio nazionale e circa 2000 dipendenti.