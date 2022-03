Mercoledì del placement, iscrizioni entro il 30 marzo

Studenti, laureati e dottorandi hanno tempo fino al 30 marzo per prenotarsi al Mercoledì del Placement Digitale dell’Università di Udine che si terrà online il 6 aprile, dalle 15. Sono 102 le opportunità lavorative offerte dalle cinque aziende partecipanti: AcegasApsAmga, Danieli, PF Group, PwC, Adecco Italia. Gli interessati possono inviare i propri curricula vitae dalla pagina web del Career Center dell’ateneo, all’indirizzo www.uniud.it/careercenter. Le aree di interesse delle aziende vanno dall’economico-giuridica alla medica, dalla scientifica a quella umanistica e della formazione. Martedì 29 marzo sarà possibile usufruire del servizio di correzione curriculum online, gestito da Adecco Italia, su piattaforma Teams, prenotandosi entro il 27 marzo su www.uniud.it/careercenter. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli.

Il “Mercoledì del Placement Digitale”, che si svolgerà su Teams, prevede: dalle 15 alle 15.30 le presentazioni aziendali, in diretta sulla pagina Facebook del Career Center e sul canale YouTube Punto Impresa Uniud. Seguiranno, fino alle 19, i colloqui personali di studenti, laureati e dottorandi con i rappresentanti aziendali e la consegna dei curricula. Le aziende effettueranno una preselezione e durante l’evento verranno contattati per i colloqui i profili in linea con le posizioni aperte. L’eventuale colloquio con i candidati selezionati verrà confermato via email.