Mercoledì del Placement, quattro aziende assumono

Il 19 ottobre, dalle 15, torna il Mercoledì del Placement dell’Ateneo friulano, il penultimo dell’anno. Quattro aziende – CiviBank, Gruppo bancario Crédit Agricole Italia, Rotas Italia e Tennant Company – si presenteranno negli spazi universitari di Palazzo di Toppo Wassermann – in via Gemona 92, a Udine – e saranno disponibili alla raccolta di curricula vitae di laureati e laureandi e a brevi colloqui. Presente anche Adecco, con trenta posizioni aperte.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, sarà avviato alle 15 nell’aula T4 dal seminario “Il colloquio di lavoro: dalla teoria alla pratica. Mettiti alla prova con Adecco!”, a cura di Adecco Italia. Alle 16, l’inizio dell’accreditamento presso lo stand della medesima società. Alle 16.30 partiranno le presentazioni aziendali, sempre nell’aula T4. Dalle 17.30 i colloqui personali ai desk delle aziende. Per partecipare al Mercoledì del Placement, i laureati e laureandi dell’Ateneo sono invitati ad accreditarsi entro il 17 ottobre attraverso il modulo on-line, al link . Il 19 ottobre sarà comunque possibile iscriversi all’evento direttamente a Palazzo di Toppo Wassermann.

"L’appuntamento, rappresenta uno dei fiori all’occhiello delle politiche attive dell’Ateneo per favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di opportunità professionali" sottolinea il rettore Roberto Pinton. "Con il Mercoledì del Placement vogliamo continuare a essere un punto di riferimento sia per le aziende desiderose di attrarre i nostri giovani talenti sia per i laureandi e laureati alla ricerca di uno sbocco occupazionale".

Alla vigilia, martedì 18 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, i referenti di Adecco Italia saranno a disposizione di tutti gli interessati, gratuitamente, per i servizi di correzione Cv e di orientamento professionale. Un affiancamento in presenza, presso lo sportello del Career Center in Palazzo Antonini (via Petracco 4). Per usufruire del servizio, è necessaria l’iscrizione entro il 17 ottobre, sempre attraverso il link.

Le aziende coinvolte

CiviBank è una Società per azioni appartenente al Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano, e una Società Benefit. Conta oltre 570 dipendenti tra Friuli Venezia Giulia e Veneto ed è interessata a conoscere nuovi profili per eventuali future posizioni. La risorsa ideale ha una laurea in discipline economiche, finanziarie e giuridiche. Le caratteristiche attitudinali richieste sono: intraprendenza, ambizione, propensione al lavoro di squadra, gestione del tempo e problem solving.

ll Gruppo bancario Crédit Agricole Italia, attraverso le banche commerciali Crédit Agricole Italia e Crédit Agricole FriulAdria, è presente sul territorio nazionale con oltre 1.100 punti vendita in 11 regioni. Settimo player bancario per masse amministrate con circa 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di clienti, è parte del Gruppo Crédit Agricole che conta 52 milioni di clienti in una cinquantina di Paesi nel mondo. L’interesse è per laureandi e neolaureati in ambito umanistico, economico-giuridico o scientifico, con entusiasmo, resilienza e un ottimo orientamento alle relazioni e al cliente. Richiesta conoscenza della lingua inglese o francese di livello almeno B1.

Rotas Italia: società con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di etichette adesive, in vari settori. 7 i brevetti depositati nel mondo. Ha team di Ricerca & Sviluppo operativi su: materiale, superficie, inchiostro, adesivo, supporto e chip di comunicazione. La sede centrale di Rotas Italia è a Treviso e conta 75 dipendenti. Fanno parte del Gruppo Rotas anche Rotas Iberica (con sede a Barcellona) e IDnova (con sede a Treviso e nella zona di Firenze). Almeno 10 le posizioni aperte, in Italia e in Spagna, di varia tipologia contrattuale e area (scientifica, umanistica e della formazione). Richiesta la conoscenza di una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco.

Tennant Company: multinazionale nel settore delle attrezzature per la pulizia professionale. Nata nel 1870 a Minneapolis (Stati Uniti) come piccola segheria, l’azienda nel tempo si è specializzata nella produzione di macchine per la pulizia di pavimenti, aprendo varie sedi nel mondo: America, Europa, Medio Oriente, Africa, regione Asia-Pacifico. Attualmente conta oltre 4.000 dipendenti. Almeno 5 le posizioni aperte nelle aree scientifica, economico-giuridica, umanistica e della formazione. La società è alla ricerca di persone dinamiche, in grado di lavorare in un ambiente in continua evoluzione e crescita, con un’ottima conoscenza della lingua inglese ed eccellenti capacità comunicative.

Adecco Italia: è la società di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di circa 2.000 professionisti e più di 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45.000 persone ed è partner di oltre 11.000 clienti. Ha posizioni aperte sia per implementare il proprio staff interno sia per le aziende clienti: 5 posizioni per back office commerciale con uso lingua inglese (laurea lingue); 10 per impiegati amministrativi con formazione in ambito contabile (laurea economia); 5 posizioni per sviluppatori informatici (laurea in ambito informatico); 5 per disegnatori meccanici (laurea in Ingegneria meccanica) e 5 posizioni aperte per implementare lo staff interno in ambito commerciale e consulenza HR (laurea economia/ambito umanistico).

Le dichiarazioni delle aziende

"Tennant Company è lieta di essere presente per la prima volta al Mercoledì del Placement" dichiara Andrea Marino, Senior HR Manager Italia. "Dopo il successo del Job Breakfast, tenutosi a giugno, siamo entusiasti di poter partecipare a questa iniziativa organizzata dall'Università di Udine, che ringraziamo per l'opportunità. Momenti di incontro con laureandi e neolaureati come questo, sono per noi preziosi per presentarci a giovani talenti interessati ad approcciarsi al mondo del lavoro".

"In CiviBank, società appartenente al Gruppo Sparkasse – afferma la Direzione del Personale – crediamo nei nuovi talenti, ricerchiamo persone dinamiche, determinate, capaci di porsi obiettivi e orientate al lavoro in team. Come Società Benefit perseguiamo l’obiettivo di coniugare profitto ecreazione di valore per la comunità, motivo per cui riteniamo importante la collaborazione con l’Università di Udine".

"Per Rotas – afferma Francesco Celante, presidente e legale rappresentante – l'elemento più importante sono le persone. Siamo anche noi una manifattura, e lo dice il nome stesso: le mani, che in tempo di digitale, metaverso, realtà virtuale sono, sempre più, terminali del cervello. L'Italia è ricca di queste risorse, le Università sono le nostre più grandi miniere di un materiale unico e preziosissimo. Però deperibile. Se non viene estratto e coltivato per tempo si disperde. Bravi. L'Università è la vera miniera dalla quale dobbiamo attingere per creare benessere nell'interesse di tutta la nazione e del mondo intero. Grazie degli sforzi che fate per rendere più proficuo l'incontro".

"Partecipiamo con grande piacere all’iniziativa dell’Università di Udine perché crediamo fermamente nel valore della collaborazione con il mondo della formazione", dichiara il responsabile dell’Area Personale di Crédit Agricole FriulAdria, Federico Giordani. "Si tratta di una straordinaria opportunità per noi di entrare in contatto con una platea di giovani preparati e meritevoli da cui uscirà la classe dirigente del futuro, ma è anche una circostanza che ci permette di far conoscere la nuova dimensione del lavoro bancario, che oggi si ispira a criteri di innovazione, inclusione e sostenibilità economica e sociale".

"Adecco è da sempre in prima fila per supportare iniziative come il Mercoledì del Placement dell’Università degli Studi di Udine, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata verso i temi del dialogo fra il sistema educativo e le aziende» afferma Barbara Del Dò, People Advisor di Adecco. «È importante che questo genere di iniziative vengano prese come esempio e replicate su tutto il territorio nazionale, per contrastare il mismatch che ancora persiste fra l’offerta formativa e la domanda di competenze del mondo del lavoro".